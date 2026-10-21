Как главы «Роскосмоса» мечтали об освоении Луны
Юрий Коптев (глава Российского космического агентства, 1992–2004): «У России нет крупных технических проблем для создания на Луне специального поселения» (11 октября 1998 года в интервью «РИА Новости»).
Анатолий Перминов (2004–2011): «Первая пилотируемая экспедиция с посадкой на Луне может состояться в 2025 году. Развертывание обитаемой базы на поверхности Луны предполагается провести в период с 2027 по 2032 год» (31 августа 2007 года на пресс-конференции в Москве).
Владимир Поповкин (2011–2013): «Планируется освоение Луны. Сегодня в наших планах до 2020 года запустить туда два автоматических аппарата… Тут два варианта — либо сделать базу на Луне, либо сделать станцию вокруг Луны» (10 января 2012 года в эфире «Вести FM»).
Олег Остапенко (2013–2015): «В конце следующего десятилетия планируем завершить испытание ракеты-носителя сверхтяжелого класса и приступить к полномасштабному освоению Луны. К этому времени… будут определены наиболее перспективные места для высадки лунных десантов и развертывания лунных баз» (23 сентября 2014 года на совещании в Центре подготовки космонавтов).
Игорь Комаров (2015–2018): «Программой предусмотрено создание необходимого задела для полномасштабного исследования Луны после 2025 года и осуществления к 2030 году высадки человека на Луне» (17 марта 2016 года на заседании правительства РФ).
Дмитрий Рогозин (2018–2022): «Мы планируем создание универсального посадочного модуля к Луне, который сможет доставлять как наши нагрузки, так и нагрузки полезные других стран. Это будет универсальный лифт, который сможет с окололунной станции посадить нагрузку по заказу партнеров» (16 декабря 2019 года на пресс-конференции на космодроме Восточный).
Юрий Борисов (2022–2025): «Сегодня серьезно рассматриваем проект где-то на рубеже 2033–2035 годов доставку и монтаж на лунной поверхности вместе с нашими китайскими коллегами энергетической установки» (5 марта 2024 года на марафоне «Знание. Первые»).