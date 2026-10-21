Как главы «Роскосмоса» мечтали об освоении Луны

Дмитрий Рогозин (2018–2022): «Мы планируем создание универсального посадочного модуля к Луне, который сможет доставлять как наши нагрузки, так и нагрузки полезные других стран. Это будет универсальный лифт, который сможет с окололунной станции посадить нагрузку по заказу партнеров» (16 декабря 2019 года на пресс-конференции на космодроме Восточный).