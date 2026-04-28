Громкие обмены с участием россиян

В июне 2010 года в разных городах США были арестованы десять агентов СВР, долгое время живших в стране (наиболее известна Анна Чапман). Они признали свою вину и по договоренности властей РФ и США были обменяны на четырех россиян, осужденных за измену родине. Среди них был экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль.

В сентябре 2015 года на КПП «Куничина Гора» в Псковской области произошел обмен агента эстонских спецслужб Эстона Кохвера на экс-сотрудника МВД Эстонии Алексея Дрессена. В РФ Кохвер был приговорен за шпионаж и контрабанду оружия к 15 годам. Дрессен был в 2012 году осужден в Эстонии за госизмену и передачу секретных данных ФСБ.

В 2022 году морпех США Тревор Рид, получивший в России срок за нападение на полицейских, был обменян на летчика Константина Ярошенко, осужденного в США по обвинению в подготовке к транспортировке кокаина. В том же году были обменяны американская баскетболистка Бриттни Грайнер, осужденная в России за контрабанду наркотиков, и бизнесмен Виктор Бут, отбывавший срок в США за незаконный оборот оружия.

В августе 2024 года в аэропорту Анкары состоялся крупнейший обмен между Россией и западными странами с участием 26 человек. В РФ из США, Германии, Норвегии, Польши и Словении вернулись восемь россиян (а также двое детей). В их числе — Роман Селезнев, отбывавший наказание в США за киберпреступления. Россия освободила 15 человек, среди которых осужденные оппозиционеры Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза (оба признаны иноагентами), журналист Эван Гершкович и бывший морпех Пол Уилан. Кроме того, в Белоруссии был помилован осужденный гражданин ФРГ Рико Кригер.

В феврале 2025 года Россия передала США экс-дипломата Марка Фогеля, осужденного в 2022 году на 14 лет за контрабанду наркотиков. США в ответ освободили основателя криптобиржи BTC-е Александра Винника, обвиненного в отмывании до $9 млрд.

8 января 2026 года в Москве был освобожден французский ученый Лоран Винатье, обвиненный в невыполнении обязанностей иноагента, а в Париже вышел из тюрьмы российский баскетболист Даниил Касаткин, обвиненный в кибервымогательстве.