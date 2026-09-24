Вологодский сенатор Евгений Богомазов сложил полномочия
Представитель исполнительной власти в Совете федерации от Вологодской области Евгений Богомазов сложил полномочия в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов.
Евгений Богомазов
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
По словам собеседников «Ъ», вероятно, господин Богомазов продолжит карьеру в правительстве области. «Там его ценят и готовы предложить достойный пост»,— уточнил один из источников «Ъ». Место сенатора от вологодского губернатора при этом пока останется вакантным.
Евгений Богомазов был назначен сенатором в 2024 году, сменив на этом посту экс-губернатора Олега Кувшинникова.