Венгрия планирует завершить аудит по строительству АЭС «Пакш-2» до конца года
Аудит проекта АЭС «Пакш-2», по итогам которого примут решение о необходимости его строительства, планируют закончить до конца 2026 года. Такие сроки назвал венгерский министр экономики и энергетики Иштван Капитань.
По словам министра, правительство Венгрии анализирует контракты по проекту, его бизнес-модель, а также «роль дополнительной электростанции в энергетическом балансе». «Мы еще не завершили этот анализ, мы закончим его к концу года, и тогда примем решение о том, нужна ли Венгрии эта АЭС в энергетическом балансе или нет»,— пояснил господин Капитань в интервью изданию Telex (цитата по «РИА Новости»).
Проект «Пакш-2» предполагает расширение уже построенной АЭС «Пакш» на два блока. Заливка первого бетона началась в феврале 2026 года. Венгерский премьер Петер Мадьяр ставил под сомнение экологическое разрешение, выданное для совместного с «Росатомом» строительства АЭС «Пакш-2» из-за обмеления Дуная. Власти страны также выражали недовольство промежуточным итогом аудита контракта с «Росатомом».
Проверка проекта означает оценку его реализуемости в условиях внешних ограничений. Контракты на строительство и финансирование уже планировали менять, чтобы избежать санкций, а участие Газпромбанка в финансировании оказалось под угрозой из-за американских ограничений. Дополнительным ограничением стало решение Суда ЕС отменить разрешение на венгерское финансирование проекта из-за недостаточной проверки соответствия правилам госзакупок ЕС.
Для энергобаланса проект имеет крупный, но требующий проверки эффект: после запуска доля атомной энергетики в электроснабжении Венгрии может вырасти до 70%, а сама страна сможет производить до 50% энергии независимо от внешних поставок. Поэтому итоговый выбор зависит от того, сохраняется ли практическая ценность такого прироста при действующих финансовых и юридических ограничениях; отдельный разрыв с Siemens Energy «Росатом» оценивал как некритичный, поскольку на эту компанию приходилось менее 4% оборудования проекта.