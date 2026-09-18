Венгрия планирует завершить аудит по строительству АЭС «Пакш-2» до конца года

Аудит проекта АЭС «Пакш-2», по итогам которого примут решение о необходимости его строительства, планируют закончить до конца 2026 года. Такие сроки назвал венгерский министр экономики и энергетики Иштван Капитань.

По словам министра, правительство Венгрии анализирует контракты по проекту, его бизнес-модель, а также «роль дополнительной электростанции в энергетическом балансе». «Мы еще не завершили этот анализ, мы закончим его к концу года, и тогда примем решение о том, нужна ли Венгрии эта АЭС в энергетическом балансе или нет»,— пояснил господин Капитань в интервью изданию Telex (цитата по «РИА Новости»).

Проект «Пакш-2» предполагает расширение уже построенной АЭС «Пакш» на два блока. Заливка первого бетона началась в феврале 2026 года. Венгерский премьер Петер Мадьяр ставил под сомнение экологическое разрешение, выданное для совместного с «Росатомом» строительства АЭС «Пакш-2» из-за обмеления Дуная. Власти страны также выражали недовольство промежуточным итогом аудита контракта с «Росатомом».