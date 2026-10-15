Бензин и дизельное топливо продолжают дорожать в Воронежской области
Согласно свежим данным Росстата, за неделю с 6 по 12 октября автомобильный бензин и дизельное топливо в Воронежской области вновь прибавили в цене. Стоимость одного литра бензина (с учетом всех марок) выросла с 82,69 до 83 руб. Дизель подорожал с 82,27 до 83,22 руб.
Бензин марки АИ-92 на воронежских заправках вырос в цене с 78,01 до 78,11 руб. за литр. АИ-95 подорожал более значительно — с 84,79 до 85,28 руб. Средняя стоимость литра топлива марок АИ-98 и выше не изменилась — 111,88 руб.
Горючее на АЗС в Воронежской области сейчас стоит значительно дороже, чем в среднем по Центральному федеральному округу (ЦФО) и стране в целом. Общий показатель по ЦФО составляет 77,74 руб., а по РФ — 78,73. В ЦФО самый дорогой автомобильный бензин, по данным Росстата, продается в Костромской области — 89,42 руб. за литр с учетом всех марок. Самое дорогое горючее в Черноземье — в Тамбовской области (87,88 руб.).
Как сообщал «Ъ-Черноземье», на этой неделе правительство Воронежской области заявило о росте поставок в регион популярных марок топлива. В частности, по состоянию на утро 13 октября бензин марки АИ-92 был в наличии на 78% автозаправочных станций, АИ-95 — на 71% АЗС. При этом, как отмечают власти, сами поставщики пока характеризуют ситуацию с обеспеченностью топливом в регионе как «сложную, но контролируемую».