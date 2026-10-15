Бензин и дизельное топливо продолжают дорожать в Воронежской области

Горючее на АЗС в Воронежской области сейчас стоит значительно дороже, чем в среднем по Центральному федеральному округу (ЦФО) и стране в целом. Общий показатель по ЦФО составляет 77,74 руб., а по РФ — 78,73. В ЦФО самый дорогой автомобильный бензин, по данным Росстата, продается в Костромской области — 89,42 руб. за литр с учетом всех марок. Самое дорогое горючее в Черноземье — в Тамбовской области (87,88 руб.).