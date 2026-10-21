Михаил Клинков подвел итоги работы мэром Дзержинска

Михаил Клинков напомнил, что в Дзержинске завершен совместный проект с Новым банком развития по водоснабжению и водоотведению. В части муниципального бюджета городу списали 128 млн руб. долга и планируют списать еще 661 млн руб. до 2029 года. Бывший мэр напомнил о поддержке участников СВО и их семей и проекте «Дзержинск-100», который готовит город к 100-летнему юбилею.