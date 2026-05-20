Путин пообещал продолжить взаимный безвизовый режим с Китаем

Россия и Китай будут продолжать практику взаимного безвизового режима, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Безвиз стал «дополнительным стимулом для наращивания гуманитарных контактов» между Россией и Китаем, отметил российский президент (цитата по сайту Кремля).

Китай ввел безвизовый режим для граждан России в сентябре 2025 года. В ответ президент России ввел безвиз для туристов из Китая. Мера обеих стран действует до 14 сентября 2026 года, однако стороны выразили готовность продлить безвиз. В последнем квартале 2025 года россияне совершили рекордное число поездок в Китай.