В Армении сообщили о задержаниях сторонников Карапетяна
Антикоррупционный комитет Армении провел обыски в городе Степанаван Лорийской области, где 25 октября запланированы выборы в органы местного самоуправления. Задержаны 14 человек, заявила пресс-секретарь комитета Марина Оганджанян.
В числе задержанных — Арсен Геворкян, кандидат в главы общины Степанаван от оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, а также другие сторонники и представители партии. Об этом сообщила депутат партии Арега Овсепян. Она назвала происходящее «широкомасштабным политическим преследованием».
В Антикоррупционном комитете обоснования для задержания не привели. «Подтверждаем, что обыски и другие процессуальные действия осуществляются в рамках уголовного производства, ведущегося в Антикоррупционном комитете Республики Армения»,— сказала ТАСС госпожа Оганджанян.
Самвел Карапетян с лета 2025 года находится под следствием по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Несколько месяцев он пробыл в ереванском СИЗО, затем его перевели под домашний арест. По итогам прошедших в июне парламентских выборов партия премьера Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила 49% (64 мандата), «Сильная Армения» Самвела Карапетяна — 23% (29 мандатов). Депутатский мандат получил Нарек Карапетян, племянник Самвела Карапетяна. Генпрокуратура возбудила против депутата уголовное дело об отмывании денег и воспрепятствовании проведению собраний. Однако ЦИК Армении отказал в запросе на его арест. В июле в его доме прошли обыски.
О ситуации в республике — в материале «Ъ» «Никол Пашинян и оппозиция разошлись во взглядах на свободу».