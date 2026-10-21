В Армении сообщили о задержаниях сторонников Карапетяна

В числе задержанных — Арсен Геворкян, кандидат в главы общины Степанаван от оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, а также другие сторонники и представители партии. Об этом сообщила депутат партии Арега Овсепян. Она назвала происходящее «широкомасштабным политическим преследованием».