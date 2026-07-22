ЦИК Армении отклонил запрос прокуратуры об аресте Нарека Карапетяна

ЦИК Армении отклонил ходатайство прокуратуры с требованием дать согласие на арест члена партии «Сильная Армения» Нарека Карапетяна. При этом на том же заседании ЦИК разрешил возбудить уголовное дело в отношении политика по запросу ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нарек Карапетян

Фото: Александр Чернышевский / Коммерсантъ Нарек Карапетян

Фото: Александр Чернышевский / Коммерсантъ

«Хочу отметить, что и предыдущее решение, на наш взгляд, следовало вернуть, поскольку правового механизма для него не было»,— сказал адвокат Арам Вардеванян журналистам у здания ЦИК. «Тем не менее наиболее вероятный сценарий заключается в том, что в ближайшее время начнется процесс предъявления Нареку Карапетяну позорного, незаконного и абсурдного обвинения с избранием более мягкой меры пресечения»,— добавил он.

В начале июля члена совета «Сильной Армении» Алика Алексаняна задержали по делу о плате за участие граждан в собраниях и легализации доходов, полученных незаконным путем. Как уточнил Арам Вардеванян, уголовное преследование Нарека Карапетяна касается этого дела.

Нарек Карапетян — племянник российского и армянского бизнесмена Самвела Карапетяна, находящегося в Ереване под домашним арестом — получил депутатский мандат 21 июля. Его партия «Сильная Армения» получила 29 мест из 105. После прошедших в июне парламентских выборов уголовное дело возбудили также против главы «Процветающей Армении», бизнесмена Гагика Царукяна, он находится под арестом с начала июля.

Лусине Баласян