Песков: России нужен мир, а не перемирие
Позиция России по возможному энергетическому перемирию с Украиной не изменилась, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, российские власти не считают приемлемым временное перемирие.
«Ничего не изменилось. Нам нужен мир, а не перемирие»,— сказал представитель президента (цитата по ТАСС).
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев готов к прекращению огня без предварительных условий и к проведению переговоров. Кремль считает, что подобные заявления спровоцированы в том числе ухудшением положения ВСУ в зоне боевых действий. При этом президент России Владимир Путин будет готов дать указание о прекращении ударов по Украине в день президентских выборов, если она решит их провести.