Песков прокомментировал заявления Зеленского о перемирии

Заявления украинских властей о возможном перемирии спровоцированы ухудшением как экономической ситуации в стране, так и положения ВСУ в зоне боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев готов к прекращению огня без предварительных условий и к проведению переговоров.

«Что касается таких заявлений Зеленского сегодня, очевидно, ситуация для Украины, как мы и говорили, ухудшается... Так будет продолжаться дальше», — сказал он.

Господин Песков напомнил, что «в Киеве прекрасно знают... какие нужно принять решения» для прекращения боевых действий. Он подчеркнул, что Москва выступает за «устойчивый мир», а не перемирие.