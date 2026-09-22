Песков прокомментировал заявления Зеленского о перемирии
Песков: России нужно не перемирие с Зеленским, а устойчивый мир на Украине
Заявления украинских властей о возможном перемирии спровоцированы ухудшением как экономической ситуации в стране, так и положения ВСУ в зоне боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев готов к прекращению огня без предварительных условий и к проведению переговоров.
«Что касается таких заявлений Зеленского сегодня, очевидно, ситуация для Украины, как мы и говорили, ухудшается... Так будет продолжаться дальше», — сказал он.
Господин Песков напомнил, что «в Киеве прекрасно знают... какие нужно принять решения» для прекращения боевых действий. Он подчеркнул, что Москва выступает за «устойчивый мир», а не перемирие.
Для выхода на мирную траекторию, по словам Дмитрия Пескова в декабре 2024 года, Владимиру Зеленскому нужно было отменить свой декрет и поручить возобновить диалог на базе Стамбульских договоренностей с учетом ситуации на земле. В июне 2024 года Владимир Путин относил к условиям прекращения огня вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отказ Украины от вступления в НАТО и отмену западных санкций против России.
Отдельное условие касалось самой паузы в боевых действиях: в мае 2025 года Песков заявлял, что при заключении перемирия должны прекратиться поставки вооружений Киеву со стороны западных стран. Таким образом, Москва настаивает на переговорах об устранении первопричин конфликта, рассматривая перемирие не как самостоятельную остановку огня, а как часть договоренности, включающей политические, территориальные и внешнеполитические требования.