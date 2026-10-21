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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Мир

Уиткофф и Дмитриев прибыли в Константиновский дворец в Петербурге

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыли в Константиновский дворец. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Господин Дмитриев около часа назад встретил господина Уиткоффа в аэропорту Пулково, куда американский дипломат прилетел из Осло.

пресс-служба президента РФ

Госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что посланник президента проведет переговоры с российскими властями. Вчера в Норвегии Стив Уиткофф встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным СМИ, украинской стороне передали требование прекратить удары по российским НПЗ.
Подробнее — в материале «Ъ» «Ословский торг».
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