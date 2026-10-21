Уиткофф и Дмитриев прибыли в Константиновский дворец в Петербурге
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыли в Константиновский дворец. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Господин Дмитриев около часа назад встретил господина Уиткоффа в аэропорту Пулково, куда американский дипломат прилетел из Осло.
Госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что посланник президента проведет переговоры с российскими властями. Вчера в Норвегии Стив Уиткофф встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным СМИ, украинской стороне передали требование прекратить удары по российским НПЗ.