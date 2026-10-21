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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Мир

Самолет Уиткоффа приземлился в петербургском аэропорту Пулково

В Пулково-3 приземлился вылетевший из Осло самолет Bombardier, на борту которого, предположительно, находится спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Об этом сообщает «Интерфакс». Данные о прибытии дипломата подтверждало ТАСС, позднее агентство уточнило, что «американский переговорщик находится в пути».

HandoutВ  / Reuters

Госсекретарь Марко Рубио сообщал, что господин Уиткофф направляется в Санкт-Петербург. «РИА Новости» в последних сообщениях передало, что самолет спецпосланника пересек воздушную границу России. Журналисты кремлевского пула «РИА Новости» вскоре подтвердили прибытие спецпосланника.
В петербургском аэропорту Стива Уиткоффа встречает спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Стив Уиткофф
Санкт-Петербург
США. Отношения с Россией
США