Самолет Уиткоффа приземлился в петербургском аэропорту Пулково
В Пулково-3 приземлился вылетевший из Осло самолет Bombardier, на борту которого, предположительно, находится спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Об этом сообщает «Интерфакс». Данные о прибытии дипломата подтверждало ТАСС, позднее агентство уточнило, что «американский переговорщик находится в пути».
Госсекретарь Марко Рубио сообщал, что господин Уиткофф направляется в Санкт-Петербург. «РИА Новости» в последних сообщениях передало, что самолет спецпосланника пересек воздушную границу России. Журналисты кремлевского пула «РИА Новости» вскоре подтвердили прибытие спецпосланника.
В петербургском аэропорту Стива Уиткоффа встречает спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.