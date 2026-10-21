Самолет Уиткоффа приземлился в петербургском аэропорту Пулково

В Пулково-3 приземлился вылетевший из Осло самолет Bombardier, на борту которого, предположительно, находится спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Об этом сообщает «Интерфакс». Данные о прибытии дипломата подтверждало ТАСС, позднее агентство уточнило, что «американский переговорщик находится в пути».