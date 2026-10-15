В ФАС поступила вторая жалоба на торги по продаже тамбовской «Ланты»

Победителем торгов по продаже 100% долей национализированного тамбовского оператора связи ООО «Ланта» стало ленинградское АО «Плаза групп». Общество предложило за актив 223,5 млн руб., что на 49% меньше начальной цены в 438,2 млн руб., следует из ГИС «Торги». Согласно протоколу рассмотрения заявок, к торгам допустили двух претендентов: «Участника 1», подавшего заявку 9 сентября в 12:10, и «Участника 2» — в 12:26. По итогам торгов «Плаза групп» признали победителем с ценой 223,5 млн руб. В итоговом протоколе общество названо единственным участником.