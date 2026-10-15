В ФАС поступила вторая жалоба на торги по продаже тамбовской «Ланты»
В Федеральную антимонопольную службу заявили новые претензии на действия организатора торгов — ПАО «Банк ПСБ» при продаже 100% долей тамбовского оператора связи ООО «Ланта». Ее могут рассмотреть завтра, 16 октября, говорится в материалах ведомства.
Жалоба датирована 17 сентября, имя заявителя и содержание претензий не раскрываются. Согласно закону «О защите конкуренции», организатор торгов, которому направлено уведомление, не вправе заключать договор до принятия решения по ней.
10 сентября в управление ФАС поступила первая жалоба на действия ПСБ. Имя заявителя и содержание неизвестны. Решение ожидалось 18 сентября, но результаты в «ГИС Торги» так и не опубликованы.
В банке «Ъ-Черноземье» уточняли, что продажа федерального имущества шла «в строгом соответствии с законодательством».
Победителем торгов по продаже 100% долей национализированного тамбовского оператора связи ООО «Ланта» стало ленинградское АО «Плаза групп». Общество предложило за актив 223,5 млн руб., что на 49% меньше начальной цены в 438,2 млн руб., следует из ГИС «Торги». Согласно протоколу рассмотрения заявок, к торгам допустили двух претендентов: «Участника 1», подавшего заявку 9 сентября в 12:10, и «Участника 2» — в 12:26. По итогам торгов «Плаза групп» признали победителем с ценой 223,5 млн руб. В итоговом протоколе общество названо единственным участником.