ФСИН: в российских колониях отбывают наказание 16 американцев

В исправительных колониях России отбывают наказание 16 граждан США. Об этом сообщил директор Федеральной службы исполнения наказания Аркадий Гостев на заседании Совета руководителей пенитенциарных служб государств-участников СНГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор Федеральной службы исполнения наказания Аркадий Гостев

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Директор Федеральной службы исполнения наказания Аркадий Гостев

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

По словам Аркадия Гостева, большинство американцев осуждены за незаконный оборот наркотиков, контрабанду, преступления против половой неприкосновенности, насильственные преступления и незаконное пересечение российской границы.

Всего в российских исправительных учреждениях сейчас содержится 25 тыс. иностранцев. Большинство — граждане СНГ. Из них 4,5 тыс. человек содержатся в изоляторах, 14,1 тыс. — в колониях. Если сравнивать с 2024 годом, то число иностранцев, содержащихся под стражей в России, снизилось, отметил Аркадий Гостев.