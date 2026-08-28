WSJ: глава ЦРУ добился освобождения заключенных в России американцев

Во время визита в Москву глава ЦРУ США Джон Рэтклифф добился определенных успехов в отношениях с Кремлем, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Например, как уточнили источники, директор ЦРУ добился освобождения заключенных в России граждан Соединенных Штатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ЦРУ США Джон Рэтклифф

Фото: Jose Luis Magana / AP Глава ЦРУ США Джон Рэтклифф

Фото: Jose Luis Magana / AP

Источники WSJ не раскрыли имен освобожденных заключенных, а также не уточнили их количество. Власти России и США об освобождении заключенных или об их обмене не сообщали.

По информации газеты, Джона Рэтклиффа отправил в Москву на переговоры лично президент США Дональд Трамп. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин подтверждал, что 25 августа он провел переговоры с главой ЦРУ. The New York Times писала, что господин Рэтклифф также встречался с директором ФСБ России Александром Бортниковым.