WSJ: глава ЦРУ добился освобождения заключенных в России американцев
Во время визита в Москву глава ЦРУ США Джон Рэтклифф добился определенных успехов в отношениях с Кремлем, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Например, как уточнили источники, директор ЦРУ добился освобождения заключенных в России граждан Соединенных Штатов.
Глава ЦРУ США Джон Рэтклифф
Фото: Jose Luis Magana / AP
Источники WSJ не раскрыли имен освобожденных заключенных, а также не уточнили их количество. Власти России и США об освобождении заключенных или об их обмене не сообщали.
По информации газеты, Джона Рэтклиффа отправил в Москву на переговоры лично президент США Дональд Трамп. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин подтверждал, что 25 августа он провел переговоры с главой ЦРУ. The New York Times писала, что господин Рэтклифф также встречался с директором ФСБ России Александром Бортниковым.
Дипломатическая миссия Джона Рэтклиффа в России 25 августа 2026 года была настолько деликатной, что о ней не знали даже некоторые высокопоставленные чиновники Белого дома, а сам визит не анонсировался заранее.
Президент США Дональд Трамп лично направил господина Рэтклиффа в Москву, не информируя доверенных помощников и военачальников, которые обычно владеют информацией о поездках главы ЦРУ.
В то же время, глава СВР России Сергей Нарышкин подтвердил, что встретился с Джоном Рэтклиффом, назвав их контакты обычной практикой для руководителей спецслужб разных стран.