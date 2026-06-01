Пашинян: Армения продолжит работу в ЕАЭС по мере возможности

Армения продолжит работать в ЕАЭС до тех пор, «пока выбор между ЕАЭС и Евросоюзом будет неизбежным», заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, сроки проведения референдума пока неизвестны. Он также уточнил, что отношения Армении и России находятся на этапе трансформации.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мы работаем и продолжим работать в ЕАЭС до тех пор, пока выбор между ЕАЭС и ЕС будет неизбежным. Решение, естественно, должен принять народ Армении путем референдума»,— сказал Пашинян в прямом эфире в соцсетях (цитата по «Интерфаксу»).

Он считает, что пока Армения официально не обратилась к ЕС по вопросу членства или не близка к получению статуса кандидата на членство, «проводить референдум нелогично». «Нет обоснования, не сформирован баланс, чтобы мы смогли предложить народу выбор, по какому пути идти. Ставить на референдум теоретический выбор неправильно и необоснованно»,— добавил премьер Армении.

Никол Пашинян отметил, что Армения «существенно развивает и придает важность отношениям с Россией». «Наши отношения находятся на этапе трансформации, и оцениваю этот этап позитивным. В этих новых реалиях мы устанавливаем с Россией новые отношения»,— рассказал он.

Армения и Евросоюз (ЕС) в декабре 2025 года подписали повестку стратегического партнерства. Президент России Владимир Путин предупредил, что членство одновременно в ЕС и ЕАЭС невозможно. Господин Пашинян заявил, что решать вопрос о вступлении в ЕС или участии в ЕАЭС будут жители страны. В этой ситуации всеобщие выборы в Армении, намеченные на 7 июня, фактически станут референдумом об отношениях с Россией и Западом.

