Путин попросил Армению как можно скорее провести референдум по ЕС

Референдум о будущем Армении в ЕАЭС или ЕС следует провести как можно скорее, заявил президент РФ Владимир Путин. С таким призывом выступил президент РФ Владимир Путин.

«Мы просили бы, чтобы это было сделано как можно раньше», — рассказал господин Путин журналистам по итогам визита в Казахстан.

Также президент РФ предупредил, что Москва будет вынуждена свернуть всю работу с Арменией в экономике, касающейся интеграционных процессов, если Ереван примет решение выйти из ЕАЭС. Владимир Путин добавил, что в случае выхода страны из объединения ее гражданам придется покупать патенты для работы в России.

«Это значит, что для того, чтобы получить доступ к ОМС, нужно будет прожить не меньше пяти лет»,— уточнил президент.

Во время разговора с журналистами Владимир Путин рассказал, что низкие цены на энергоносители для Армении не являются единственным преимуществом от сотрудничества с Россией. Разговор по теме членства Армении в ЕАЭС может быть только искренним и открытым, добавил российский президент.

Ранее президенты России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана в совместном заявлении сообщили, что подготовка Армении к вступлению в Евросоюз несет серьезные риски для Евразийского экономического союза. Главы стран призвали Армению как можно скорее провести референдум о вступлении в ЕС или сохранении членства в ЕАЭС.