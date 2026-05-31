Армению ставят ребром

Посол РФ в Армении Сергей Копыркин вызван в Москву для консультаций из-за действий армянских властей по сближению с Евросоюзом в ущерб отношениям с Россией и странами ЕЭАС. Демарш Москвы последовал после того, как отношения с Арменией стали самой острой темой на саммите ЕАЭС в Астане. Лидеры Казахстана, Белоруссии и Киргизии поддержали Москву, выступив с совместным предупреждением Еревану и призвав власти Армении в кратчайшие сроки провести общенациональный референдум о выборе между ЕС и ЕАЭС. В этой ситуации всеобщие выборы в Армении, намеченные на 7 июня, фактически станут референдумом об отношениях с Россией и Западом.

О вызове в Москву посла РФ в Армении Сергея Копыркина сообщил 30 мая на своем сайте МИД РФ. В его заявлении отмечается, что консультации потребовались в связи с шагами Еревана, «наносящими ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС».

Согласно дипломатической практике, вызов посла для консультаций служит официальным способом выражения недовольства политикой страны его пребывания. В отличие от отзыва посла, способного повлечь за собой понижение уровня дипотношений, вплоть до их разрыва, вызов посла не является крайней мерой, однако при этом свидетельствует о серьезном конфликте в отношениях между двумя государствами.

Применительно к российско-армянским отношениям, имеющим статус союзнических, демарш Москвы стал и вовсе беспрецедентным.

Посол Копыркин был назначен на должность главы российской дипмиссии в Ереване в апреле 2018 года, когда Армения переживала массовые антиправительственные выступления, завершившиеся приходом к власти в мае того же года лидера «бархатной революции» Никола Пашиняна. Глава российской дипмиссии в Ереване стал свидетелем «эпохи Пашиняна» с момента ее начала.

Демарш Москвы стал еще одним тревожным звонком для Еревана после того, как отношения с Арменией стали самой острой темой на саммите лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане, в котором приняли участие президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии Владимир Путин, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров.

Премьер-министр Пашинян от участия во встречах в Астане отказался, сославшись на необходимость подготовки к парламентским выборам 7 июня. В связи с этим на заседании Высшего евразийского экономического совета страну представлял вице-премьер Армении Мгер Григорян.

Главным политическим итогом состоявшегося в многостороннем формате обсуждения вопроса об отношениях с Арменией стало то, что российскую позицию о невозможности одновременного членства Еревана в ЕС и ЕАЭС поддержали главы Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

В совместном заявлении Москва и ее партнеры впервые за 12 лет существования ЕАЭС поставили перед Арменией вопрос о ее внешнеполитическом выборе и дали понять, что ценой вопроса для страны может стать утрата членства в организации.

«Разделяем позицию о необходимости проведения в Республике Армения в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза»,— сообщили лидеры ЕАЭС, договорившись на очередном заседании Высшего евразийского экономического совета в декабре этого года рассмотреть вопрос о возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия Договора о Евразийском экономическом союзе.

Комментируя это обращение, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил: «Мы не хотим, чтобы Армения выходила из нашего Евразийского союза». В то же время он указал на то, что партнеры Еревана по ЕАЭС требуют от армянских властей проведения референдума о том, какой международный союз для этой страны главный и единственный.

«Если народ примет решение и согласен выйти из союза, в котором он находится, и вступить в Европейский союз когда-то, мы не можем быть против воли армянского народа. Руководство Армении и особенно народ Армении должны понимать, что они приобретают, а что они теряют»,— резюмировал Александр Лукашенко.

О тех многочисленных потерях, которые будут ждать Армению в случае ее развода с ЕАЭС, подробно рассказал в ходе пресс-подхода в Астане президент России Владимир Путин.

По словам российского лидера, участие Армении в соглашениях о свободной торговле ЕАЭС при таком сценарии будет закрыто, что приведет к восстановлению для Еревана полноформатного таможенного контроля и таможенных пошлин, а также к прекращению признания документов в области техрегулирования и фитосанитарных норм.

«Затем сокращение торговли услугами, туризм, транспортные услуги и так далее. Придется перейти к восстановлению разрешительного порядка для армянских автоперевозчиков. Это неизбежно. Это отдельная, очень сложная сфера взаимодействия. И конечно, придется перейти к повышению уровня тарифов на железнодорожные перевозки с внутренних российских — сейчас действуют внутренние российские тарифы — на тарифы до уровня стран СНГ»,— перечислял президент Путин.

Самым тяжелым ударом в случае выхода страны из ЕАЭС станет поднятие цен на энергоносители.

«Таких преференций, как сегодня, конечно, не будет. По нашим предварительным оценкам, даже не нашим, а на экспертном уровне, разные эксперты это считают, это приведет к потере как минимум 14% ВВП Армении»,— предупредил Владимир Путин.

На фоне накаляющихся страстей в Москве и других столицах ЕАЭС армянская сторона, напротив, делает подчеркнуто примирительные заявления, давая понять, что до разрыва с партнерами по евразийской интеграции дело не дойдет.

«Республика Армения намерена и далее добросовестно участвовать в работе союза на основе взаимного уважения, равноправного партнерства и учета национальных интересов всех государств—членов ЕАЭС»,— заверил в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета вице-премьер Григорян.

В свою очередь, министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян сообщил, что страна не испытывает проблем с поставками газа из России после получения письма из Москвы о возможной приостановке поставок или денонсирования газового соглашения с Ереваном.

«Мы эту информацию от коллег получили, приняли к сведению. Находимся на постоянной связи с нашими коллегами из России, коллегами из "Газпрома", нормально работаем»,— заявил Давид Худатян. «Содержание письма не совсем такое, как представляется в прессе, где эта информация представлена намного острее»,— добавил армянский министр.

Сергей Строкань