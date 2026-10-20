Имущество воронежского «Главмяспрома» выставили на повторные торги за 444 млн

В состав лота вошли четыре земельных участка общей площадью 110,8 тыс. кв. м и 14 зданий общей площадью 14,1 тыс. кв. м. Среди объектов — склад продовольственных товаров, цех мясных полуфабрикатов, административно-бытовой комплекс, здание очистных сооружений, логистический холодильный центр и дом животноводов. Еще восемь объектов в документации обозначены как нежилые или отдельно стоящие здания без уточнения назначения. Также на торги выставлено производственное оборудование, в том числе линия по выпуску колбасных изделий, линия по производству мясокостной муки, оборудование для убоя скота и оборудование холодильно-логистического центра.