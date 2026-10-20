Имущество воронежского «Главмяспрома» выставили на повторные торги за 444 млн
Имущество обанкротившегося воронежского ООО «Главмяспром» вновь выставлено на торги в форме публичного предложения с начальной ценой 443,7 млн руб. Об этом сообщил конкурсный управляющий предприятия Алексей Окулов. Заявки принимаются с 19 октября по 13 декабря, в последний день планируется подвести итоги.
В состав лота вошли четыре земельных участка общей площадью 110,8 тыс. кв. м и 14 зданий общей площадью 14,1 тыс. кв. м. Среди объектов — склад продовольственных товаров, цех мясных полуфабрикатов, административно-бытовой комплекс, здание очистных сооружений, логистический холодильный центр и дом животноводов. Еще восемь объектов в документации обозначены как нежилые или отдельно стоящие здания без уточнения назначения. Также на торги выставлено производственное оборудование, в том числе линия по выпуску колбасных изделий, линия по производству мясокостной муки, оборудование для убоя скота и оборудование холодильно-логистического центра.
По данным Rusprofile, ООО «Главмяспром» было учреждено в Борисоглебском городском округе Воронежской области в апреле 2006 года. Основной вид деятельности — переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции. Уставный капитал — 5 млн руб. Бенефициар и генеральный директор — Валерий Гуглев. По итогам 2025 года выручка компании составила 45 млн руб., чистая прибыль — 11 млн руб. 2024 год она закончила с идентичными результатами.
В сентябре повторные торги по продаже имущества «Главмяспрома» с начальной ценой 617,3 млн руб. признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Тогда активы разделили на 45 лотов, самый дорогой из которых оценили в 443,7 млн руб.
Процедура банкротства «Главмяспрома» началась в январе 2023 года по заявлению производителя гофрокартона АО «Архбум». Позднее заявителя заменили на ООО «Агроэко-переработка» — структуру местной ГК «Агроэко» Владимира Маслова. В феврале 2025 года мясоперерабатывающее предприятие признали банкротом. В мае арбитраж заменил кредитора в реестре требований: право требования долга в размере 150 млн руб. перешло от структуры «Агроэко» к петербургскому ООО «Прайм» Олега Шишигина.
В начале октября «Ъ-Черноземье» сообщал, что конкурсный управляющий «Главмяспрома» Алексей Окулов обратился в Арбитражный суд Воронежской области с заявлением о запрете списания средств со счетов предприятия в Совкомбанке по поручениям ФНС. Его рассмотрят 11 ноября.