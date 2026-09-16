Имущество воронежского «Главмяспрома» не выкупили с банкротных торгов за 617 млн

Никто не заявился на участие в повторном банкротном аукционе на имущество воронежского ООО «Главмяспром» Валерия Гуглева. В связи с этим процедуру признали несостоявшейся, следует из итогового протокола. Начальная цена активов составляла 617,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Имущество было разделено на 45 лотов, самый дорогой из которых был оценен в 443,7 млн руб. Он включал в себя 147 объектов, в том числе четыре земельных участка и 19 капитальных строений. Также в него вошли оборудование, транспорт и складская техника, системы безопасности и климат-контроля, мелкий инвентарь, мебель, инженерные сооружения и коммуникации, асфальтобетонные покрытия. Самая высокая цена была назначена зданию площадью 3,1 тыс. кв. м — 41,4 млн руб.

Среди лотов отдельно можно выделить право требования 328,7 тыс. руб. с саратовского и также банкротящегося ООО «Сарпродтрейд» Максима Битюцкого (хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов), 81,1 тыс. руб. — с московского перевозчика ООО «Гарант» Сергея Аристова и 49,9 тыс. руб. — с ликвидированного рязанского ООО «Сателлит» Юрия Кирюшкина, которое занималось оптовой торговлей пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями, а также находится в процессе банкротства. Начальные суммы лотов указаны без дисконта.

Предыдущие торги признали несостоявшимися: на участие поступила заявка только на один лот из 46: №19 (автофургон ГАЗ за 35,6 тыс. руб.). Организатор направил единственному участнику предложение о заключении договора вне торгов. Совокупная начальная цена лотов составляла 653,9 млн руб.

С иском о банкротстве «Главмяспрома» в январе 2023 года в Арбитражный суд Воронежской области обратился производитель гофрокартона АО «Архбум» с производством в индустриальном парке «Масловский» под Воронежем (структура Архангельского целлюлозно-бумажного комбината, которым, по собственным данным, владеют российские физические и юридические лица). Затем заявитель был заменен на ООО «Агроэко-переработка» — структуру местной ГК «Агроэко» Владимира Маслова. «Главмяспром» признали банкротом в феврале 2025 года. В августе суд продлил конкурсное производство компании до начала февраля. В мае «Ъ-Черноземье» сообщал, что ООО «Агроэко-переработка» уступило право требования 150 млн руб. с «Главмяспрома» петербургскому ООО «Прайм» Олега Шишигина.

Алина Морозова