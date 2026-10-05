Управляющий воронежского «Главмяспрома» добивается запрета списаний с его счетов

Конкурсный управляющий обанкротившегося воронежского ООО «Главмяспром» Алексей Окулов обратился в Арбитражный суд Воронежской области с заявлением о запрете списаний средств со счетов предприятия в Совкомбанке по поручениям ФНС. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Господин Окулов просит суд принять эти обеспечительные меры до тех пор, пока не будет рассмотрено его же заявление о разрешении разногласий с налоговиками в рамках дела о несостоятельности «Главмяспрома». Его рассмотрят 11 ноября. Речь идет о претензиях ФНС к предприятию на 2 млн руб. и соответствующих ограничениях.

Заявление о запрете списаний средств со счетов «Главмяспрома» в Совкомбанке воронежский арбитраж оставил без рассмотрения из-за процессуальных нарушений при подаче: к нему не были приложены доказательства направления копии документа ФНС и указаны требования и полное название органа, которому необходимо адресовать запрет. Нарушения предложено устранить до 27 октября.

По данным Rusprofile, ООО «Главмяспром» было учреждено в Борисоглебском городском округе Воронежской области в апреле 2006 года. Основной вид деятельности — переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции. Уставный капитал — 5 млн руб. Бенефициар и генеральный директор — Валерий Гуглев. По итогам 2025 года выручка компании составила 45 млн руб., чистая прибыль — 11 млн руб. 2024 год она закончила с идентичными результатами.

В сентябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что имущество воронежского «Главмяспрома» не выкупили с банкротных торгов за 617 млн руб., в связи с чем процедуру признали несостоявшейся. Имущество было разделено на 45 лотов, самый дорогой из которых был оценен в 443,7 млн руб.

С иском о банкротстве «Главмяспрома» в январе 2023 года в Арбитражный суд Воронежской области обратился производитель гофрокартона АО «Архбум» с производством в индустриальном парке «Масловский» под Воронежем (структура Архангельского целлюлозно-бумажного комбината, которым, по собственным данным, владеют российские физические и юридические лица).

Затем заявитель был заменен на ООО «Агроэко-переработка» — структуру местной ГК «Агроэко» Владимира Маслова. «Главмяспром» был признан банкротом в феврале 2025 года. В феврале 2026-го суд продлил конкурсное производство компании до начала августа.

В мае воронежский арбитраж заменил кредитора в реестре требований «Главмяспрома». Право требования 150 млн руб. перешло от структуры «Агроэко» к петербургскому ООО «Прайм» Олега Шишигина на основе выкупа, хотя ранее компании боролись за контроль над банкротством мясокомбината.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов