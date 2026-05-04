Воронежское «Агроэко» уступило долги «Главмяспрома» петербургскому кредитору

Арбитражный суд Воронежской области произвел замену кредитора в реестре требований обанкротившегося воронежского переработчика свинины ООО «Главмяспром» по трем задолженностям перед структурой ГК «Агроэко» Владимира Маслова — с ООО «Агроэко-переработка» на петербургское ООО «Прайм» Олега Шишигина. Речь идет о долгах на общую сумму 150 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Самая крупная задолженность «Главмяспрома», перешедшая «Прайму», составляет 144,1 млн руб., из которых 116,2 млн руб. — основной долг, а оставшаяся сумма — пени. Также петербургской компании достались долги переработчика перед «Агроэко» на 4,9 млн и 917 тыс. руб. соответственно. Мотивировочная часть решений пока не опубликована.

В пресс-службе «Агроэко» пояснили «Ъ-Черноземье», что в адрес компании «поступило предложение» от ООО «Прайм» о выкупе задолженности «Главмяспрома». «В результате было достигнуто соглашение об уступке долга, по которому все финансовые требования были удовлетворены в полном объеме»,— добавили в ГК.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», задолженность в 144,1 млн руб. образовалась из-за неоплаты поставки свиней на убой по договору между «Главмяспромом» и «Агроэко». В ГК указывали, что переработчик свинины представил поддельные документы на залоговое оборудование, а с 2022 года перестал платить за поставки.

В феврале 2025 года Арбитражный суд Воронежской области признал ООО «Главмяспром» банкротом. На тот момент были учтены требования на 149,8 млн руб., из них 136,5 млн руб. перед ООО «Прайм». В феврале 2026-го суд продлил конкурсное производство компании.

В августе прошлого года «Ъ-Черноземье» также сообщал, что ООО «Прайм» выступало против включения в реестр требований долга «Агроэко» в 144,1 млн руб. за поставку свиней. «Прайм» заявлял об аффилированности компании с должником, но суд с этим не согласился.

При этом воронежский арбитраж включил в реестр долг в 270,3 млн руб. перед петербургской компанией, приобретенный в 2023-м у ИП Романа Бурлака, который тот выкупил у ООО ТД «Главмясторг». В «Агроэко» тогда также заявляли «Ъ-Черноземье», что будут добиваться исключения требований «Прайма» из реестра. По мнению ГК, сделка была «заключена между аффилированными лицами».

Подробнее о конфликте кредиторов «Главмяспрома» — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов