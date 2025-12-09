Австралия первой в мире ввела запрет на соцсети для несовершеннолетних

Австралия первой в мире законодательно запретила пользоваться соцсетями лицам младше 16 лет. Основные платформы, включая Facebook, Instagram (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и TikTok, обязаны удалить аккаунты несовершеннолетних. Штрафы за неисполнение достигают 74 млн австр. долл. (около 4,4 млрд руб.). Все сервисы, кроме X, заявили о готовности выполнить требования.

Реализация закона столкнулась с первыми трудностями. Родители сообщают о проблемах с возрастной верификацией. «Моя 15-летняя дочь в расстройстве, — цитирует The Guardian одного из них. — Ее друзья в Snapchat верифицировались как совершеннолетние, и она боится изоляции». Другие поддержали запрет, считая его рамками, помогающими бороться с зависимостью детей.

Премьер-министр Энтони Албанези заявил, что процесс не будет идеальным, но «посыл закона ясен на 100%». Инициатива уже вызвала международный резонанс: Малайзия, Дания и Норвегия намерены принять аналогичные меры, а ЕС одобрил схожую резолюцию.