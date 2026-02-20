«Мозги наших детей не продаются»
Как в разных странах ограничивают соцсети для несовершеннолетних
19 февраля канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал идею ограничить детям пользование соцсетями. Он заявил, что его все больше тревожит вред от фейковых новостей и других форм онлайн-манипулирования. Таким образом, Германия стала очередной страной, где в последние месяцы власти заговорили о введении возрастных ограничений в соцсетях. Какие страны и почему задумались об этом или уже реализовали ограничительные меры — в подборке “Ъ”.
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ
Австралия
- В 2024 году правительство Австралии начало обсуждать запрет на использование соцсетей лицам, не достигшим 16 лет. В ноябре того же года был утвержден соответствующий закон, первый подобный в мире. Он вступил в силу 10 декабря 2025 года.
- Власти объяснили запрет необходимостью защитить ментальное здоровье детей и подростков от агрессивного и вредного контента, травли и оскорблений, фейковых новостей и дезинформации.
- Авторы законопроекта также указали на особенности алгоритмов соцсетей с «бесконечной» лентой, из-за чего дети проводят слишком много времени онлайн.
- Под действие закона попали только соцсети, включая Snapchat, TikTok, X, Reddit, Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). На YouTube закон не распространился, учитывая «важную образовательную составляющую» этой платформы.
- Нарушение закона влечет штрафы до $52 млн.
- С момента вступления запрета в силу соцсети и другие сервисы заблокировали или удалили более 5 млн аккаунтов детей и подростков до 16 лет, чтобы не допустить нарушения закона.
- Несколько австралийских подростков подали иск в Верховный суд Австралии. Они заявили, что введенный в стране запрет неконституционен.
- Против запрета выступают также многие родители и общественные организации, обосновывая это нарушением свободы слова и права подростков на выражение мнения онлайн.
Франция
- В конце декабря Франция объявила о намерении запретить использование соцсетей подросткам младше 15 лет. Если законопроект будет принят, то изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.
- Законопроектом также предлагается запретить использование мобильных телефонов в средних классах школы.
- «Многочисленные исследования и отчеты подтверждают различные риски, связанные с чрезмерным использованием цифровых экранов подростками»,— отмечается в документе. В числе таких рисков в правительстве назвали «воздействие неприемлемого контента», буллинг и нарушение сна.
- Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал запрет соцсетей для подростков. «Мозги наших детей и подростков не продаются. Их не захватят ни американские платформамы, ни китайские алгоритмы»,— прокомментировал он инициативу.
- Законопроект вырос из парламентского расследования о психологическом воздействии TikTok на несовершеннолетних.
- Изначально предполагалось составить перечень нежелательных платформ и закрыть к ним доступ, но правительство внесло поправку, расширяющую запрет по умолчанию на все социальные сети, за исключением онлайн-энциклопедий и образовательных ресурсов.
- Французские власти запретили пользоваться мобильными телефонами и смартфонами в детских садах и учащимся начальных классов еще в 2018 году.
Финляндия
- В начале января 2026 года правительство Финляндии сообщило о подготовке запрета соцсетей для лиц младше 15 лет.
- «Я очень обеспокоен малоподвижностью детей и молодежи»,— сказал премьер страны Петтери Орпо, комментируя законопроект. Он подчеркнул, что время, которое дети проводят перед экраном, напрямую связано с физической активностью и здоровьем детей и молодежи.
- По словам господина Орпо, хорошее здоровье населения укрепляет национальную экономику. Он упомянул исследование финских ученых, согласно которому отсутствие физической активности обходится обществу страны в €3 млрд в год.
Великобритания
- В январе правительство Великобритании начало консультации по вопросу возрастных ограничений для соцсетей.
- В феврале появилась информация о том, что запрет для пользователей моложе 16 лет может быть введен уже в 2026 году.
- Закон Великобритании о безопасности в интернете 2023 года — один из самых строгих в мире. Он обязывает платформы удалять незаконный контент и защищать детей. Медиарегулятор Ofcom может штрафовать компании или блокировать ресурсы за неисполнение обязанностей.
- Закон не распространяется на взаимодействие с чат-ботами на основе ИИ, если они не обмениваются информацией с другими пользователями. Министр труда Лиз Кендалл заявила, что эта лазейка будет вскоре устранена.
- Госпожа Кендалл заявила, что технологические компании будут нести ответственность за обеспечение соответствия своих систем британскому законодательству.
- Правительство также проведет консультации по внесению изменений в порядок автоматического сохранения данных в случае смерти ребенка. Это позволит следователям получать доступ к ключевым онлайн-доказательствам — мера, которую давно добивались семьи погибших.
Казахстан
- В конце января правительство Казахстана подготовило законопроект, который вводит запрет на регистрацию пользователей младше 16 лет на определенных онлайн-платформах.. Власти отметили, что инициатива уже прошла экспертную оценку и вынесена на общественное обсуждение.
- Чтобы реализовать новые меры, Минпросвещения и Министерство цифрового развития разработают механизм проверки возраста пользователей и меры ответственности.
- Под запрет могут попасть TikTok, Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), соцсеть X, «ВКонтакте». При этом дети до 16 лет смогут пользоваться мессенджерами WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и Telegram, а также играть в Roblox и Minecraft.
- «Соцсети представляют собой потенциальную угрозу для детей, поскольку они становятся ареной для буллинга и мошеннических действий в отношении их»,— передает Tengri News комментарий Минкульта насчет инициативы.
Испания
- В начале февраля власти Испании обнародовали пакет мер по обеспечению безопасности цифровой среды. В него вошел запрет на пользование социальными сетями детям младше 16 лет.
- Власти Испании неоднократно указывали на широкое распространение вредоносного контента в социальных сетях, включая ксенофобские высказывания, порнографические материалы и дезинформацию.
- Согласно законопроекту, в социальных сетях введут проверку возраста для пользователей. Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал другие европейские страны принять аналогичные меры для защиты детей.
Греция
- В начале февраля Греция предупредила, что «очень близка» к введению запрета соцсетей для детей младше 15 лет.
- Правительство уже подготовило пакет соответствующих мер.
Молдавия
- 7 февраля предложение о запрете соцсетей для детей до 16 лет выдвинуло правительство Молдавии.
- По мнению руководства страны, такая мера необходима из-за цифровой зависимости детей, воздействия на них вредоносного контента и неконтролируемого использования искусственного интеллекта несовершеннолетними.
- Согласно данным, которые приводит местное издание Ziarul de garda, более 80% детей в Молдавии используют ИИ.
- Контролировать соблюдение запрета будут с помощью дополнительного инструмента аутентификации.
Чехия
- 9 февраля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил за запрет доступа к социальным сетям для детей младше 15 лет. Соответствующий законопроект планируется внести на рассмотрение до конца 2026 года.
- «Я за, потому что, как говорят знакомые мне эксперты, это ужасно вредно, и мы должны защищать наших детей»,— сказал господин Бабиш.
- «Нельзя терять время. Социальные сети разрушают жизни детей, они действительно начинают превращаться в чуму»,— сказал вице-премьер Карел Гавличек.
Индия
- В середине февраля стало известно, что власти Индии обсуждают введение возрастных ограничений для пользователей соцсетей.
- Наиболее активно запрет соцсетей для детей до 16 лет рассматривают правительства двух индийских штатов — Гоа и Андхра-Прадеш.
- «Такие меры сейчас принимают многие страны, и у нас тоже должно быть возрастное регулирование»,— заявил министр информационных технологий Индии Ашвини Ваишнав.