«Мозги наших детей не продаются»

19 февраля канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал идею ограничить детям пользование соцсетями. Он заявил, что его все больше тревожит вред от фейковых новостей и других форм онлайн-манипулирования. Таким образом, Германия стала очередной страной, где в последние месяцы власти заговорили о введении возрастных ограничений в соцсетях. Какие страны и почему задумались об этом или уже реализовали ограничительные меры — в подборке “Ъ”.

Австралия В 2024 году правительство Австралии начало обсуждать запрет на использование соцсетей лицам, не достигшим 16 лет. В ноябре того же года был утвержден соответствующий закон, первый подобный в мире. Он вступил в силу 10 декабря 2025 года.

Власти объяснили запрет необходимостью защитить ментальное здоровье детей и подростков от агрессивного и вредного контента, травли и оскорблений, фейковых новостей и дезинформации.

Авторы законопроекта также указали на особенности алгоритмов соцсетей с «бесконечной» лентой, из-за чего дети проводят слишком много времени онлайн.

Под действие закона попали только соцсети, включая Snapchat, TikTok, X, Reddit, Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). На YouTube закон не распространился, учитывая «важную образовательную составляющую» этой платформы.

Нарушение закона влечет штрафы до $52 млн.

С момента вступления запрета в силу соцсети и другие сервисы заблокировали или удалили более 5 млн аккаунтов детей и подростков до 16 лет, чтобы не допустить нарушения закона.

Несколько австралийских подростков подали иск в Верховный суд Австралии. Они заявили, что введенный в стране запрет неконституционен.

Против запрета выступают также многие родители и общественные организации, обосновывая это нарушением свободы слова и права подростков на выражение мнения онлайн.

Франция В конце декабря Франция объявила о намерении запретить использование соцсетей подросткам младше 15 лет. Если законопроект будет принят, то изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Законопроектом также предлагается запретить использование мобильных телефонов в средних классах школы.

«Многочисленные исследования и отчеты подтверждают различные риски, связанные с чрезмерным использованием цифровых экранов подростками»,— отмечается в документе. В числе таких рисков в правительстве назвали «воздействие неприемлемого контента», буллинг и нарушение сна.

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал запрет соцсетей для подростков. «Мозги наших детей и подростков не продаются. Их не захватят ни американские платформамы, ни китайские алгоритмы»,— прокомментировал он инициативу.

Законопроект вырос из парламентского расследования о психологическом воздействии TikTok на несовершеннолетних.

Изначально предполагалось составить перечень нежелательных платформ и закрыть к ним доступ, но правительство внесло поправку, расширяющую запрет по умолчанию на все социальные сети, за исключением онлайн-энциклопедий и образовательных ресурсов.

Французские власти запретили пользоваться мобильными телефонами и смартфонами в детских садах и учащимся начальных классов еще в 2018 году.

Финляндия В начале января 2026 года правительство Финляндии сообщило о подготовке запрета соцсетей для лиц младше 15 лет.

«Я очень обеспокоен малоподвижностью детей и молодежи»,— сказал премьер страны Петтери Орпо, комментируя законопроект. Он подчеркнул, что время, которое дети проводят перед экраном, напрямую связано с физической активностью и здоровьем детей и молодежи.

По словам господина Орпо, хорошее здоровье населения укрепляет национальную экономику. Он упомянул исследование финских ученых, согласно которому отсутствие физической активности обходится обществу страны в €3 млрд в год.

Великобритания В январе правительство Великобритании начало консультации по вопросу возрастных ограничений для соцсетей.

В феврале появилась информация о том, что запрет для пользователей моложе 16 лет может быть введен уже в 2026 году.

Закон Великобритании о безопасности в интернете 2023 года — один из самых строгих в мире. Он обязывает платформы удалять незаконный контент и защищать детей. Медиарегулятор Ofcom может штрафовать компании или блокировать ресурсы за неисполнение обязанностей.

Закон не распространяется на взаимодействие с чат-ботами на основе ИИ, если они не обмениваются информацией с другими пользователями. Министр труда Лиз Кендалл заявила, что эта лазейка будет вскоре устранена.

Госпожа Кендалл заявила, что технологические компании будут нести ответственность за обеспечение соответствия своих систем британскому законодательству.

Правительство также проведет консультации по внесению изменений в порядок автоматического сохранения данных в случае смерти ребенка. Это позволит следователям получать доступ к ключевым онлайн-доказательствам — мера, которую давно добивались семьи погибших.

Казахстан В конце января правительство Казахстана подготовило законопроект, который вводит запрет на регистрацию пользователей младше 16 лет на определенных онлайн-платформах.. Власти отметили, что инициатива уже прошла экспертную оценку и вынесена на общественное обсуждение.

Чтобы реализовать новые меры, Минпросвещения и Министерство цифрового развития разработают механизм проверки возраста пользователей и меры ответственности.

Под запрет могут попасть TikTok, Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), соцсеть X, «ВКонтакте». При этом дети до 16 лет смогут пользоваться мессенджерами WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и Telegram, а также играть в Roblox и Minecraft.

«Соцсети представляют собой потенциальную угрозу для детей, поскольку они становятся ареной для буллинга и мошеннических действий в отношении их»,— передает Tengri News комментарий Минкульта насчет инициативы.

Испания В начале февраля власти Испании обнародовали пакет мер по обеспечению безопасности цифровой среды. В него вошел запрет на пользование социальными сетями детям младше 16 лет.

Власти Испании неоднократно указывали на широкое распространение вредоносного контента в социальных сетях, включая ксенофобские высказывания, порнографические материалы и дезинформацию.

Согласно законопроекту, в социальных сетях введут проверку возраста для пользователей. Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал другие европейские страны принять аналогичные меры для защиты детей.

Греция В начале февраля Греция предупредила, что «очень близка» к введению запрета соцсетей для детей младше 15 лет.

Правительство уже подготовило пакет соответствующих мер.

Молдавия 7 февраля предложение о запрете соцсетей для детей до 16 лет выдвинуло правительство Молдавии.

По мнению руководства страны, такая мера необходима из-за цифровой зависимости детей, воздействия на них вредоносного контента и неконтролируемого использования искусственного интеллекта несовершеннолетними.

Согласно данным, которые приводит местное издание Ziarul de garda, более 80% детей в Молдавии используют ИИ.

Контролировать соблюдение запрета будут с помощью дополнительного инструмента аутентификации.

Чехия 9 февраля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил за запрет доступа к социальным сетям для детей младше 15 лет. Соответствующий законопроект планируется внести на рассмотрение до конца 2026 года.

«Я за, потому что, как говорят знакомые мне эксперты, это ужасно вредно, и мы должны защищать наших детей»,— сказал господин Бабиш.

«Нельзя терять время. Социальные сети разрушают жизни детей, они действительно начинают превращаться в чуму»,— сказал вице-премьер Карел Гавличек.

Индия В середине февраля стало известно, что власти Индии обсуждают введение возрастных ограничений для пользователей соцсетей.

Наиболее активно запрет соцсетей для детей до 16 лет рассматривают правительства двух индийских штатов — Гоа и Андхра-Прадеш.

«Такие меры сейчас принимают многие страны, и у нас тоже должно быть возрастное регулирование»,— заявил министр информационных технологий Индии Ашвини Ваишнав.

Алена Миклашевская; Эрдни Кагалтынов