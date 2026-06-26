Соцсети ответят за детей

В Австралии с начала 2026 года действуют ограничения на доступ к соцсетям для несовершеннолетних. Но, как оказалось, они фактически не работают. Теперь власти требуют от самих платформ объяснений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Anna Barclay / Getty Images Фото: Anna Barclay / Getty Images

Как пишет Reuters, большинство подростков до 16 лет по-прежнему пользуются площадками, несмотря на запрет. Механизмы проверки возраста, которые ввели сами компании, легко обходятся. А во многих случаях детей и вовсе не просили доказывать возраст. Теперь правительство готовит судебные иски против соцсетей. Премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что законы нужно ужесточить так, чтобы любые попытки их оспорить провалились. Один из приоритетов — дополнительные полномочия регуляторов. Но добиться своего власти смогут только самыми радикальными мерами, уверен преподаватель Австралийского национального университета Леонид Петров:

«Допустим, студентам говорят, что они не должны пользоваться ИИ, но они все равно это делают. Так же и со школьниками, которые не достигли совершеннолетия и пользуются интернетом с детства. Если они не являются подписчиками определенных платформ, это не значит, что они не будут ими пользоваться, используя данные родителей и друзей старшего возраста. Неважно, в какой стране они живут, — они могут использовать VPN. Так что законы ввести можно, но контролировать их будет очень сложно, а детям — легко обходить. Единственное, на что можно положиться, — на добрую волю родителей. Но опять же, у всех могут быть разные представления о том, что хорошо, а что плохо.

Некоторые страны, включая Австралию, пытаются бежать впереди паровоза, чтобы защитить молодое поколение от тлетворного влияния.

Северная Корея поступает просто: она отключена от всемирной сети, и ее молодое поколение пользуется исключительно тем, что разрешено и рекомендовано министерством образования или Трудовой партией. Но Австралия и другие страны, которые не могут позволить себе таких драконовских мер, скорее всего, ничего не достигнут. Результатом этой деятельности будет чувство собственного успокоения: мол, вот, мы попытались, предприняли какие-то меры. Думаю, это попытка, обреченная на неудачу, но оправданная добрыми намерениями».

Запрет соцсетей в Австралии стал первым в мире экспериментом такого рода. Но за ним внимательно следят в других странах. На что может повлиять австралийский опыт, “Ъ FM” ответил партнер юридической фирмы Comply Максим Али:

«Текущее регулирование Австралии предполагает не конкретный набор технических мер, которые должны предпринимать платформы, а принятие разумных шагов, которые будет определять суд. Как мы понимаем, меры, которые применяют платформы, в том числе использование селфи, оказались неэффективными. Вопрос, насколько платформа должна вывернуться, чтобы подтвердить доступ, остается открытым.

Платформа может оказаться права: ее действия обусловлены не только нежеланием допускать подростков, но и техническими и организационными ограничениями. Соцсети может потребоваться привлечение огромного штата, внесение изменений в технологию работы сайта, использование дополнительных оснований для обработки персональных данных.

Есть риск уйти в избыточную обработку личных сведений, что тоже может рассматриваться как нарушение.

Мы понимаем позицию правительства, которое говорит, что платформы все игнорируют и продолжают эксплуатировать подростков. Но суд может учесть и аргумент второй стороны: требование, формально прописанное в законе, просто сталкивается с реальностью. Нельзя просто написать «запретить», если нет конкретного и понятного механизма. Обоснованность претензий правительства была бы высокой, если бы были доказательства умысла на саботаж закона. Например, переписка сотрудников, где они прямо признают, что ввели недостаточные меры. В таком случае позиция государства была бы гораздо сильнее».

Похожие запреты уже приняты в Великобритании, Франции и Греции. Также подобные инициативы разрабатываются в Дании, Испании, Италии, Турции и других странах.

Астон О'Салливан