Производителя телевизоров ГК «Квант» с заводом в Воронеже признали банкротом

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «ДНС ритейл» (структура группы DNS) о признании банкротом столичного ООО «Квант» — юрлица специализирующейся на сборке отечественных телевизоров под брендом Irbis ГК «Квант» Михаила Етонова с заводами в Воронеже и Зеленограде — и ввел в отношении компании конкурсное производство. Это следует из картотеки арбитражных дел. Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

С иском о признании ООО «Квант» банкротом «ДНС ритейл» обратилось в июне 2025 года. В феврале столичный арбитраж ввел в отношении компании процедуру наблюдения. Тем же решением в третью очередь реестра требований кредиторов была включена задолженность перед заявителем на 654,6 млн руб.

В мае «Ъ-Черноземье» также сообщал, что Арбитражный суд Москвы одобрил ходатайства 24 кредиторов о вступлении в банкротное дело ООО «Квант». В начале мая в третью очередь реестра требований были включены задолженности на общую сумму 763,4 млн руб.

В число крупнейших по объему требований кредиторов вошли ООО «Лаборатория Алисы» (структура «Яндекса»), заявившая 230,7 млн руб., и столичный торговец бытовыми электротоварами АО «Торговый дом "ББК"» (154,8 млн руб.).

По данным Rusprofile, ООО «Квант» было зарегистрировано в июне 2016 года в Зеленограде для производства телевизионных приемников, включая видеомониторы и видеопроекторы. Уставный капитал — 126,4 млн руб. 100% долей напрямую и через зеленоградское же ООО «Квант–Сервис» принадлежат гендиректору Михаилу Етонову. По итогам 2025 года выручка «Кванта» составила 45 млн руб. (4,9 млрд руб. годом ранее), убыток — 387 млн руб. (годом ранее компания получила 3,3 млн руб. чистой прибыли). Общая площадь производственных помещений «Кванта» в Воронеже, по собственным данным, составляет 9 тыс. кв. м, в Зеленограде — 4,3 тыс. кв. м. Складских помещений — 2 тыс. и 1,2 тыс. кв. м соответственно. На воронежской площадке работает 450 человек, на зеленоградской — 220.

Воронежский завод «Кванта» в апреле 2025 года приостановил сборку телевизоров российского бренда Irbis по всем диагоналям. В том же месяце воронежское ООО «Синоквант», входящее в ГК «Квант», отказалось от проекта по выпуску ЖК-телевизоров стоимостью 1,8 млрд руб. Его планировали реализовать в особой экономической зоне «Центр» под Воронежем.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «"Синоквант" выключил телевизоры».

Егор Якимов