Песков: Россия надеется на скорое возобновление переговоров с США и Украиной
В Кремле надеются, что Россия, США и Украина возобновят трехсторонние переговоры «в обозримой перспективе», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россия открыта для переговоров и не выдвигает никаких условий для возобновления диалога.
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
«Какой будет результативность этого диалога, уже предугадать тяжело, потому что с каждым разом ситуация на земле для украинцев становится хуже»,— сказал господин Песков «Известиям».
Последние трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США состоялись 23–24 января и 4–5 февраля в Абу-Даби, затем — 17-18 февраля в Женеве. О возможности возобновления встреч в таком формате российская сторона заявила после визита спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал приоритетной площадкой Абу-Даби.
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Уиткофф и Кушнер остаются в игре».
Для возобновления формата сторонам нужно прежде всего согласовать графики, причем ключевым ограничением остаются планы американских посредников: ранее паузу связывали с тем, что они не могли уделять украинскому направлению достаточно внимания. Российская сторона также рассчитывает сохранить трехсторонний формат без участия Европы и включить в повестку «элементы пониманий», достигнутых в Анкоридже.
Пауза имела и внешнеполитическую причину: в мае 2026 года Дмитрий Песков говорил, что для Вашингтона иранские переговоры важнее украинских, поскольку там США выступают непосредственным участником, а не посредником. Поэтому возобновление зависит не только от готовности Москвы и Киева к встрече, но и от доступности американской стороны.
Даже после согласования встречи пространство для компромисса остается ограниченным. В январе 2026 года на переговорах в Абу-Даби не было заметно сближения по территориям, а гарантии безопасности разделили участников: Украина и Евросоюз настаивали на вводе контингента стран НАТО, Москва выступала против, тогда как Вашингтон отдавал приоритет собственной модели гарантий. По итогам февральского раунда список разногласий сократился, но наиболее сложные вопросы оставались нерешенными.