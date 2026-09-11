Песков: Россия надеется на скорое возобновление переговоров с США и Украиной

В Кремле надеются, что Россия, США и Украина возобновят трехсторонние переговоры «в обозримой перспективе», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россия открыта для переговоров и не выдвигает никаких условий для возобновления диалога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Какой будет результативность этого диалога, уже предугадать тяжело, потому что с каждым разом ситуация на земле для украинцев становится хуже»,— сказал господин Песков «Известиям».

Последние трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США состоялись 23–24 января и 4–5 февраля в Абу-Даби, затем — 17-18 февраля в Женеве. О возможности возобновления встреч в таком формате российская сторона заявила после визита спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал приоритетной площадкой Абу-Даби.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Уиткофф и Кушнер остаются в игре».