Настойчивый выбор

«Акцизы увеличили минимальную стоимость алкогольной продукции, прежде всего водки, а водка — это основной крепкий напиток, который у нас покупается и потребляется. То же самое с повышением минимальных цен на коньяк, хотя там нет такой прямой корреляции: ставка акциза — минимальная цена коньяка. Она рассчитывается более сложным путем, с учетом стоимости винограда, выдержки и так далее. Естественный рост цен снизил доступность. Это универсальная вещь, которая влияет на спрос на любые товары и услуги: более высокая цена — более низкий спрос. Это и есть основная причина, почему стали снижаться продажи. Также падают продажи пива.