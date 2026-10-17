Настойчивый выбор
Какой алкоголь стал популярнее у россиян
Россияне стали меньше пить водку, коньяк и вино и теперь переходят на настойки. Как пишет “Ъ”, за январь-сентябрь 2026 года продажи алкоголя без учета пива сократились на 1%, до 147 млн декалитров. В сентябре падение ускорилось до 2%.
Одна из причин в росте цен на продукцию. По данным аналитиков, водка за год подорожала на 15%, до 986 руб. за литр, а тихое вино на 8%, до 730 руб. На этом фоне продажи ликеро-водочных изделий выросли на 11% за девять месяцев. Эксперты предупреждают, что подорожание легальной продукции ведет покупателей к нелегальному рынку. Пока это маловероятно, считает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин:
«Акцизы увеличили минимальную стоимость алкогольной продукции, прежде всего водки, а водка — это основной крепкий напиток, который у нас покупается и потребляется. То же самое с повышением минимальных цен на коньяк, хотя там нет такой прямой корреляции: ставка акциза — минимальная цена коньяка. Она рассчитывается более сложным путем, с учетом стоимости винограда, выдержки и так далее. Естественный рост цен снизил доступность. Это универсальная вещь, которая влияет на спрос на любые товары и услуги: более высокая цена — более низкий спрос. Это и есть основная причина, почему стали снижаться продажи. Также падают продажи пива.
Единственное, что до сих пор растет, — это относительно небольшой сегмент настоек, наливок, бальзамов, ликеро-водочной продукции.
Сидр растет, потому что в эту категорию стали перетекать напитки из других категорий, например фруктовые вина. Кроме того, растут продажи игристых вин, это тоже вполне объяснимо. У нас практически убили сегмент слабоалкогольной продукции резким повышением ставок акцизов еще в 2024 году.
Этот сегмент сократился примерно в 20 раз по сравнению с тем, что было до 2024 года. Но поскольку спрос на слабоалкогольные напитки и коктейли все равно остался, их стали заменять в том числе консервированные игристые вина. Вместо джин-тоников в банке люди покупают игристое вино в банке. Плюс это вообще общемировая тенденция, рост спроса на игристые вина есть и в Италии».
Высокий сезон продаж начинается в ноябре, но производители уже ожидают снижение статистики по крепкому алкоголю.
В отрасли не исключают, что компаниям придется искать новые источники дохода, например выпускать безалкогольные напитки.
Многое будет зависеть от решений властей, отмечают эксперты. Снижение акцизов, пошлин и минимальных розничных цен повысит спрос.
На динамику также влияет потеря интереса к алкоголю у молодежи, отмечают аналитики. Однако президент Независимого винного клуба Владимир Цапелик с этим утверждением не согласен:
«Я постоянно слышу разговоры, что молодежь меньше потребляет алкоголя. Значительного падения я не вижу, где-то 1-2%, это несерьезно. Чтобы увидеть серьезное падение, нужен более долгий период. А пока это незначительные колебания, и они могут быть временными: сегодня снижение, завтра повышение. Тенденции я пока не вижу. Я изучал, что происходит на международных рынках во время кризисов. В самый страшный кризис растет потребление самых дорогих напитков, а снижается потребление в среднеценовом сегменте. В Европе растут продажи как самых дорогих, так и самых дешевых напитков».
На фоне падения спроса на крепкий алкоголь продажи игристого достигли максимума с 2022 года. Слабоалкогольные напитки потеряли больше половины спроса. За январь-сентябрь их продажи рухнули до 550 тыс. декалитров.