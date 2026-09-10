Прокуратура Финляндии закрыла дело о падении четырех дронов

Финская полиция и погранслужба завершили предварительное расследование инцидентов с четырьмя дронами, упавшими на территории страны весной 2026 года. Прокурор Финляндии решил прекратить предварительное расследование, сообщила пресс-служба полиции.

Погранслужба расследовала инциденты как предполагаемые случаи нарушения границ, а полиция — как случаи причинения угрозы общественной безопасности. «Предварительное расследование не выявило никаких доказательств, которые оправдывали бы продолжение уголовного преследования»,— уточняется в пресс-релизе.

По данным ведомства, не было никаких подтверждений того, что БПЛА намеренно нарушили воздушное пространство Финляндии. На их отклонение от курса повлияли помехи в работе системы спутниковой навигации и погодные условия. В правоохранительных органах уточнили, что дроны содержали взрывчатку, и в трех случаях они были обезврежены контролируемыми взрывами.

Первые два беспилотника упали на юго-востоке Финляндии 29 марта. 31 марта пограничники обнаружили третий беспилотник, четвертый — 11 апреля. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подчеркивал, что использование воздушного пространства страны для военных операций «категорически запрещено».

Подробности — в материале «Ъ» «Украинским дронам здесь не место».