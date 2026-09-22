Трамп: новый закон о санкциях против РФ будет использован при необходимости
Президент США Дональд Трамп на Генеральной ассамблее ООН заявил, что при необходимости готов задействовать новый закон о санкциях против России, чтобы быстрее добиться прекращения конфликта на Украине.
Дональд Трамп
Фото: Mike Segar / Reuters
«На прошлой неделе в честь сенатора Линдси Грэма я подписал принятый конгрессом мощный новый закон, наделяющий меня колоссальными новыми полномочиями по введению пошлин, и в случае необходимости мне придется ими воспользоваться»,— сказал господин Трамп.
Согласно подписанному 19 сентября закону, президент США может вводить пошлины в размере до 100% на товары пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также пошлины до 500% на товары из России. Закон дает право напрямую вводить санкции против российских чиновников, банков и судов «теневого флота».
Механизм рассчитан не только на прямые ограничения против российских организаций, но и на давление через покупателей российской нефти и газа: отказ крупных импортеров от таких закупок способен лишить Москву главного источника денежных поступлений. При этом сам закон не запускает этот рычаг автоматически — Дональд Трамп решает, вводить ли меры, против кого их направлять и отменять ли уже действующие ограничения.
Формально президент обязан в течение 30 дней ввести какие-либо рестрикции, однако широкое право на исключения позволяет не распространять их на отдельных партнеров. Для европейских союзников США предусмотрены специальные исключения, в том числе с учетом сокращения ими закупок российских энергоносителей.
По оценке эксперта, полномочия вводить ограничения против покупателей российских энергоресурсов у президента США уже были, поэтому принятие закона не означает появления полностью нового санкционного инструмента. В администрации Трампа опасались, что активное применение санкций может ослабить доминирование доллара в мировой финансовой системе.