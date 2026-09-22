Трамп: новый закон о санкциях против РФ будет использован при необходимости

Президент США Дональд Трамп на Генеральной ассамблее ООН заявил, что при необходимости готов задействовать новый закон о санкциях против России, чтобы быстрее добиться прекращения конфликта на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Mike Segar / Reuters Дональд Трамп

Фото: Mike Segar / Reuters

«На прошлой неделе в честь сенатора Линдси Грэма я подписал принятый конгрессом мощный новый закон, наделяющий меня колоссальными новыми полномочиями по введению пошлин, и в случае необходимости мне придется ими воспользоваться»,— сказал господин Трамп.

Согласно подписанному 19 сентября закону, президент США может вводить пошлины в размере до 100% на товары пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также пошлины до 500% на товары из России. Закон дает право напрямую вводить санкции против российских чиновников, банков и судов «теневого флота».