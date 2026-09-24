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Песков: решение по поездке Путина на саммит G20 в США пока не принято

Россия признательна США за приглашение Владимира Путина на саммит G20 в Майами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал это приглашение «любезным», но уточнил, что о встрече господина Путина и Дональда Трампа на полях саммита говорить преждевременно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Сейчас Кремль прорабатывает ответ на приглашение. «Будет принято соответствующее решение. В любом случае Россия имеет в виду продолжать свое участие в работе "двадцатки" и всех форумов, которые в этих рамках проходят»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Саммит G20 состоится 14–15 декабря. 23 сентября США официально пригласили российского президента принять участие в мероприятии. В Госдепе назвали саммит возможной площадкой для переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом американская сторона уточнила, что для проведения двусторонней встречи нужно проделать большую работу. Bloomberg писал, что господин Путин планирует пропустить саммит G20.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Саммит G20 уже использовался как площадка для личного контакта Владимира Путина и Дональда Трампа: их первая встреча состоялась 7 июля 2017 года на полях саммита в Гамбурге. Поэтому приглашение создает возможность совместить участие России в многостороннем форуме с отдельными российско-американскими переговорами.

Для такой встречи, по позиции Дмитрия Пескова, не нужны предварительные условия: необходимы обоюдное желание и политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы. Решение об участии в саммите и договоренность о двустороннем контакте остаются разными вопросами — присутствие на форуме само по себе не означает, что встреча президентов состоится.

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