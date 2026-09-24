Песков: решение по поездке Путина на саммит G20 в США пока не принято

Россия признательна США за приглашение Владимира Путина на саммит G20 в Майами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал это приглашение «любезным», но уточнил, что о встрече господина Путина и Дональда Трампа на полях саммита говорить преждевременно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Сейчас Кремль прорабатывает ответ на приглашение. «Будет принято соответствующее решение. В любом случае Россия имеет в виду продолжать свое участие в работе "двадцатки" и всех форумов, которые в этих рамках проходят»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Саммит G20 состоится 14–15 декабря. 23 сентября США официально пригласили российского президента принять участие в мероприятии. В Госдепе назвали саммит возможной площадкой для переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом американская сторона уточнила, что для проведения двусторонней встречи нужно проделать большую работу. Bloomberg писал, что господин Путин планирует пропустить саммит G20.