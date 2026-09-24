Песков: решение по поездке Путина на саммит G20 в США пока не принято
Россия признательна США за приглашение Владимира Путина на саммит G20 в Майами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал это приглашение «любезным», но уточнил, что о встрече господина Путина и Дональда Трампа на полях саммита говорить преждевременно.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Сейчас Кремль прорабатывает ответ на приглашение. «Будет принято соответствующее решение. В любом случае Россия имеет в виду продолжать свое участие в работе "двадцатки" и всех форумов, которые в этих рамках проходят»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.
Саммит G20 состоится 14–15 декабря. 23 сентября США официально пригласили российского президента принять участие в мероприятии. В Госдепе назвали саммит возможной площадкой для переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом американская сторона уточнила, что для проведения двусторонней встречи нужно проделать большую работу. Bloomberg писал, что господин Путин планирует пропустить саммит G20.
Саммит G20 уже использовался как площадка для личного контакта Владимира Путина и Дональда Трампа: их первая встреча состоялась 7 июля 2017 года на полях саммита в Гамбурге. Поэтому приглашение создает возможность совместить участие России в многостороннем форуме с отдельными российско-американскими переговорами.
Для такой встречи, по позиции Дмитрия Пескова, не нужны предварительные условия: необходимы обоюдное желание и политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы. Решение об участии в саммите и договоренность о двустороннем контакте остаются разными вопросами — присутствие на форуме само по себе не означает, что встреча президентов состоится.