Майами пускай подождет

Москва высоко оценила приглашение президента Путина на саммит G20 в Майами, сделанное госсекретарем США Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН, однако утвердительное решение пока не принято. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности поездки президента России на саммит G20 и его встречи с президентом Трампом. Приглашение Владимира Путина в Майами раскололо лагерь европейских союзников США и застало их врасплох.

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Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Приглашение Владимира Путина на саммит лидеров двадцати ведущих мировых держав, который пройдет 14–15 декабря в Дорале в гольф-клубе Trump National Doral Miami (Майами, штат Флорида), высказанное госсекретарем США Марко Рубио на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, по достоинству оценили в Москве. В Кремле дали понять, что рассуждать о возможности поездки российского лидера в Майами пока не имеет смысла.

О том, что Москва взяла время на размышление, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил 27 сентября в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».

«Шаг, который мы ценим,— сам тот факт, что Путин именно так был приглашен на "двадцатку". Мы признательны за это приглашение, но делать из этого пока слишком далеко идущие выводы, наверное, было бы преждевременно»,— заявил Дмитрий Песков.

Последним саммитом G20, в котором принимал участие Владимир Путин, была встреча в июне 2019 года в Осаке, на полях которой российский лидер пообщался с Дональдом Трампом в первый срок его правления.

Ставший первоисточником новости о приглашении Владимира Путина в Майами госсекретарь США Марко Рубио объяснил мотивы Вашингтона, отвечая на вопрос «РИА Новости». «Мы думаем, что для него это возможность пообщаться не только с президентом Трампом, но и с другими лидерами. Мы надеемся, что он примет это приглашение»,— заявил Рубио после встречи в Нью-Йорке с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По словам главы Госдепа США, в случае поездки президента Путина в Майами он сможет встретиться с Дональдом Трампом, однако, «если появится другая возможность для их встречи и у нее будет конкретная цель, это было бы хорошо».

Менее чем за месяц до саммита G20 в китайском Шэньчжэне пройдет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в котором вместе с председателем КНР Си Цзиньпином, как ожидается, примут участие лидеры России и США. В преддверии саммита АТЭС в мировых СМИ появились утечки о возможности трехсторонней встречи в Шэньчжэне лидеров Китая, России и США.

Комментируя заявление своего американского собеседника в Нью-Йорке, на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что решения о контактах российского лидера принимают в Кремле, а не на Смоленской площади. «Объявление о том, куда едет президент Путин, делают сотрудники его администрации»,— заявил Сергей Лавров.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, сославшись на разъяснение Дмитрия Пескова, добавил: «Мы изучим всю совокупность связанных с текущей ситуацией обстоятельств. Президент будет, разумеется, принимать лично соответствующие решения». «Понятно, что встреча в формате "Группы двадцати" — это одно из важнейших международных мероприятий в календаре любого года. Но пока рано говорить о какой-то конкретике, связанной с данным приглашением. С признательностью взяли в работу, если коротко»,— пояснил заместитель главы МИД РФ.

Несмотря на то что Москва не подтвердила участие Путина в саммите в Майами, сам факт его приглашения на встречу «двадцатки» вызвал раскол в рядах европейских союзников США.

Первой негативно отреагировала на инициативу Вашингтона глава европейской дипломатии Кая Каллас. «Нам необходимо обсудить это вместе с коллегами, но, я думаю, это явно неправильный путь»,— заявила Каллас в интервью Sky News.

Евросоюз как самостоятельный член G20 будет представлен в Майами только председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Антониу Коштой, в то время как сама Кая Каллас приглашение на саммит не получила.

В отличие от главы европейской дипломатии, идею участия президента Путина в саммите «двадцатки» вдруг поддержал глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, который до этого также неожиданно инициировал встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН. «Такие возможности необходимо использовать»,— признался Йоханн Вадефуль на встрече с главой МИД Канады Анитой Ананд.

Жест Берлина в сторону Москвы был сделан несмотря на то, что в своем обращении с трибуны Генассамблеи ООН 26 сентября Сергей Лавров, говоря о деструктивной роли европейских государств, подверг наибольшей критике Германию, назвав ее «главным спонсором украинского режима».

Комментируя противоречивые сигналы, поступающие из лагеря европейских союзников США, представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, кто и как принимает решения в Европе. «Как думаете, они внутри Евросоюза друг с другом хоть по каким-то вопросам советуются или просто озвучивают чужие нарративы, вскрывая пакеты с ЦУ?» — написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в приглашении президента Путина в Майами увидел еще один признак размежевания между США и Европой. «В то время как ЕС / Великобритания по-прежнему придерживаются "байденовского мышления", администрация Трампа выступает за продолжение диалога с Россией и совместное решение проблем»,— написал в социальной сети X Дмитриев, который в 2025–2026 годах не раз посещал Майами для обсуждения вопросов украинского урегулирования и российско-американского делового сотрудничества.

В то время как президент Путин получил приглашение в Майами, но пока не принял решение, ехать ли ему на саммит G20, президент Зеленский, напротив, приглашение на «двадцатку» не получил, однако уже записал себя в состав участников саммита и заявил о готовности встретиться в Майами с российским лидером.

«Мы должны там быть. Мы должны встретиться, поговорить и принять решение»,— заявил Зеленский журналистам 12 сентября, еще до того как стало известно о приглашении Владимира Путина. В Москве возможность встречи Путина и Зеленского в Майами незамедлительно категорически отвергли.

«Это невозможно»,— заявил Дмитрий Песков.

Сергей Строкань