Верховный суд не уточнил слово

Бизнесу грозят неприятности из-за одного недостающего слова в документах Верховного суда. По крайней мере, об этом предупредили аудиторы из «Технологий доверия». Речь про компании, которые с весны 2022-го переводили деньги кредиторам из недружественных стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В 2022 году вышел президентский указ, который ограничил такие выплаты на сумму больше 10 млн руб. При этом в документе говорилось именно об исполнении обязательств. Спустя четыре года Верховный суд пояснил, что речь о всех трансакциях по обязательствам больше 10 млн руб., но слово «исполнение» в тексте отсутствует. Теперь десятки юрлиц находятся в зоне риска, их могут подозревать в искусственном дроблении платежей, рассказал “Ъ FM” партнер компании «Технологии доверия» Максим Кандыба:

«Расхождение в одно слово воспринималось бизнесом таким образом, что речь идет об ограничениях именно операционного платежа, который может быть осуществлен в течение месяца. При этом само обязательство может быть гораздо больше. Именно так трактовали положения указа и практически все банки, через которые платежи эти проходили. Появилась информация уже о нескольких судебных делах "Главпродукта" и Raven Russia, в которых прокуратура эту логику уже применяла.

Так что сейчас, по сути, возможен некий эффект закона обратной силы.

Позиция сейчас будет использована различными правоприменительными органами для того, чтобы посмотреть не только на те операции, которые прошли после появления "Тематического обзора" Верховного суда, но и те, что были раньше».

В качестве свежего кейса «Технологии доверия» приводят разбирательство в арбитражном суде Санкт-Петербурга. Прокуратура обвинила одну из компаний в дроблении выплат кредитору из Латвии. Гендиректор посчитал, что такое решение находится в рамках закона, рассказал “Ъ FM” соучредитель юрлица Кирилл Ласкин:

«В 2011-2013 годах мной были взяты два валютных кредита в Rietumu Banka. В 2019-м я передал управление компанией. До издания указа президента оплата шла по договору. Неоднократно этот долг реструктуризировался. Директор предложил схему, которая формально вроде бы не нарушала указ президента, то есть по 10 млн руб. платила каждая организация: мы единая группа, и в этом проекте участвуют еще шесть компаний.

В 2022 году я голосовал против реструктуризации, которая предполагала платежи напрямую этому банку. Нарушение валютного законодательства неизбежно приведет к тому, что следующим шагом государство наложит штраф от 75% до 100% от суммы незаконно переведенных платежей, это более 0,5 млрд руб.».

По мнению опрошенных “Ъ FM” юристов, компаниям, которых подозревают в дроблении выплат, действительно грозит оспаривание трансакций. Максимальное наказание — обращение всей суммы в доход государства. Впрочем, законодательством это пока точно не определено, заметил старший консультант корпоративной практики компании O2 Consulting Артем Синёв:

«169-я статья Гражданского кодекса допускает такое особое правовое последствие. Но прописано, что оно применяется только в случаях, прямо предусмотренных законодательством. Здесь случаев в законе не предусмотрено, но тем не менее правоприменительная практика складывается таким образом, что наиболее дерзкие нарушения антисанкционных указов трактуются как нарушение основополагающих принципов права.

Суды в отдельных обстоятельствах видят возможность применить такое последствие, как взыскание в доход государства всего, что было получено по сделке. Но это экстраординарная мера.

На данный момент советом директоров Банка России установлен режим счета типа "С". Он периодически обновляется и сводится к тому, на какие цели можно использовать деньги, которые размещены на этих счетах. По большому счету сейчас из действующих правил — только возможность использования средств на счетах типа "С" на уплату налогов, приобретение облигаций федерального займа, комиссий банкам, исполнения санкций в пользу должников».

При этом бизнес может запросить открытие счетов типа "С" только, если у него есть достаточные основания для этого. Помимо сбора документов, которые доказывают такое право, компаниям также требуется пройти проверку по закону о борьбе с отмыванием денег.

Никита Путятин