Этикет выводят на авансцену

«Люди делятся впечатлениями, тем более в театр приходят блогеры, журналисты. Но съемка должна длиться не больше минуты. У нас на балконе сидит капельдинер с лазерной указкой. И если это происходит больше минуты, то она указывает на это зрителю. При входе в зал людей об этом предупреждают, звучат соответствующие объявления, плюс есть таблички, запрещающие фото- и видеосъемку. Но зрители же разные приходят. Да, бывают люди странные, скажу вам честно, которым нужно "мобильное воздержание"».