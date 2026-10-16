Этикет выводят на авансцену
Как блогеры меняют театральные правила
Блогеры изменили театральные правила: в сети разгорелся спор о том, насколько уместно снимать постановки на телефон. Актеры, режиссеры, критики и зрители разделились на два лагеря. Одни говорят, что изменившийся мир должен смягчить ранее принятые нормы, другие уверены, что делать фото и видео во время спектакля — по-прежнему, дурной тон.
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Причиной дискуссии, развернувшейся в соцсетях, стала просьба актрисы театра им. Пушкина Александры Урсуляк. После премьеры «Оперы нищих» она попросила зрителей перестать записывать спектакль. Особенно ее удивило, что многие снимают музыкальные номера целиком, а затем выкладывают в соцсети.
В этом ее поддержали другие артисты, которые напомнили, что телефоны мешают не только актерам, но и зрителям, как тем, что находятся в зале, так и тем, кто только собирается прийти, поскольку они не смогут сформировать первое впечатление о постановке. Кроме того, съемка — это еще и нарушение авторских прав, напомнил директор «Мастерской Петра Фоменко» Андрей Воробьев:
«Спектакль является сложносочиненным произведением искусства. Текст, который ложится в основу, костюмы, сценография, музыка и аранжировки тоже являются предметом охраны авторского права, у них есть авторы. Использование этих треков защищается через РАО и через ВОИС, и театр обязан заплатить всем авторам. Но если я создаю телевизионную версию, то я должен буду заключить договор персонально с каждым правообладателем.
Кроме того, речь и об этике. Те люди, которые находятся в зале, являются не получателями услуги, а участниками коллективного просмотра».
Но не все отреагировали так же однозначно. В комментариях под публикациями самих актеров развернулись бурные дискуссии. Сторонниками сьемки спектаклей оказались и некоторые руководители театров. Например, президент «Ленкома» Марк Варшавер заявил, что «категорически поддерживает это», хотя и оговорился, что лучше снимать все же на профессиональное оборудование.
Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в беседе с “Ъ FM” отметил, что тоже относится к сьемке лояльно, но только если зрители делают короткие видео:
«Люди делятся впечатлениями, тем более в театр приходят блогеры, журналисты. Но съемка должна длиться не больше минуты. У нас на балконе сидит капельдинер с лазерной указкой. И если это происходит больше минуты, то она указывает на это зрителю. При входе в зал людей об этом предупреждают, звучат соответствующие объявления, плюс есть таблички, запрещающие фото- и видеосъемку. Но зрители же разные приходят. Да, бывают люди странные, скажу вам честно, которым нужно "мобильное воздержание"».
Реклама работает не так хорошо, как живые рекомендации зрителей, поэтому художественный руководитель «Покровка.Театр» Дмитрий Бикбаев считает, что нужно чувствовать пульс публики:
«Мы не запрещаем снимать спектакли, наоборот, приглашаем к этому. Просим только об одном: не мешать соседям по залу.
Год назад мы открылись после большого обновления. Мы создаем мультимедийные спектакли, которым нет аналогов, и нам важно, чтобы о них говорили. Каждый зритель с телефоном — это наш инфлюенсер».
В сентябре в Лондоне актриса Кейт Бланшетт после спектакля обратилась к публике с просьбой больше не снимать, пока длится действие. Поведение зрителей меняется по всему миру, говорит театральный критик Екатерина Гуркина:
«Незыблемые правила поведения в театре существовали всегда. К сожалению, поколение зумеров и размывание понятия этикета в современной культуре сделали их очень размытыми. Если раньше для человека поход в театр был событием, зритель к этому готовился, не позволял себе опаздывать, то сейчас это многие воспринимают это как причастность к чему-то модному. Сказали, условно, что "Гамлет" с Юрой Борисовым — это что-то очень актуальное, потому что очень дорогое, ну или дорогое, потому что очень модное, и люди пошли на этот спектакль».
Правда, пока хвастаться в соцсетях принято только самим фактом похода с театр. Правила не являться в зал после третьего звонка и соответствовать дресс-коду smart casual никто не отменял. А кашель и шуршание оберткой от театральных конфеток уже перешли в разряд мемов.