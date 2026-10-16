70% ижевчан поддержали пожизненный запрет продажи вейпов молодежи
Против инициативы выступили 11% участников опроса SuperJob
Большинство экономически активных жителей Ижевска поддерживают пожизненный запрет продажи электронных сигарет людям, родившимся после 31 декабря 2008 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.
Согласно исследованию, за инициативу выступили 70% респондентов, против — 11%. Еще 19% затруднились ответить.
Чаще всего запрет поддерживают опрошенные в возрасте 35–44 лет — 80%. Среди жителей старше 45 лет инициативу одобряют 77%, среди респондентов младше 35 лет — 53%. Женщины выступают за ограничение чаще мужчин: 73% против 67%.
Отношение к запрету также зависит от привычек курения. Среди тех, кто не курит, меру поддерживают 70% опрошенных, среди курящих только обычные сигареты — 76%. Среди пользователей исключительно вейпов доля сторонников запрета составляет 43%, а среди тех, кто использует и обычные сигареты, и электронные, — 51%.
Соответствующий законопроект Госсовет Удмуртии принял 22 сентября. За него проголосовали 49 депутатов, один парламентарий воздержался. Это решение мотивировано в первую очередь заботой о здоровье представителей молодежи.
Напомним, республиканский парламент на протяжении нескольких лет заявлял о намерении запретить продажу вейпов, но сталкивался с ограничениями законодательства на федеральном уровне. Летом Госдума наделила субъекты РФ таким правом.
Участники рынка рассказывали «Ъ-Удмуртия», что многие вейп-шопы начнут торговать продукцией из-под прилавка, а потребители вернутся к практике «самозамесов». Эксперт считает, что вейп-индустрия закрепилась в экономике и введение запрета на нее особо не повлияет.
Подробнее о том, как запрет на продажу вейпов скажется на бизнесе, читайте в материале «Законодатели запарились».