70% ижевчан поддержали пожизненный запрет продажи вейпов молодежи

Отношение к запрету также зависит от привычек курения. Среди тех, кто не курит, меру поддерживают 70% опрошенных, среди курящих только обычные сигареты — 76%. Среди пользователей исключительно вейпов доля сторонников запрета составляет 43%, а среди тех, кто использует и обычные сигареты, и электронные, — 51%.