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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Удмуртия

70% ижевчан поддержали пожизненный запрет продажи вейпов молодежи

Против инициативы выступили 11% участников опроса SuperJob
Большинство экономически активных жителей Ижевска поддерживают пожизненный запрет продажи электронных сигарет людям, родившимся после 31 декабря 2008 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

Александр Баранов / Коммерсантъ

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Согласно исследованию, за инициативу выступили 70% респондентов, против — 11%. Еще 19% затруднились ответить.
Чаще всего запрет поддерживают опрошенные в возрасте 35–44 лет — 80%. Среди жителей старше 45 лет инициативу одобряют 77%, среди респондентов младше 35 лет — 53%. Женщины выступают за ограничение чаще мужчин: 73% против 67%.
Отношение к запрету также зависит от привычек курения. Среди тех, кто не курит, меру поддерживают 70% опрошенных, среди курящих только обычные сигареты — 76%. Среди пользователей исключительно вейпов доля сторонников запрета составляет 43%, а среди тех, кто использует и обычные сигареты, и электронные, — 51%.
Соответствующий законопроект Госсовет Удмуртии принял 22 сентября. За него проголосовали 49 депутатов, один парламентарий воздержался. Это решение мотивировано в первую очередь заботой о здоровье представителей молодежи.
Напомним, республиканский парламент на протяжении нескольких лет заявлял о намерении запретить продажу вейпов, но сталкивался с ограничениями законодательства на федеральном уровне. Летом Госдума наделила субъекты РФ таким правом.
Участники рынка рассказывали «Ъ-Удмуртия», что многие вейп-шопы начнут торговать продукцией из-под прилавка, а потребители вернутся к практике «самозамесов». Эксперт считает, что вейп-индустрия закрепилась в экономике и введение запрета на нее особо не повлияет.
Подробнее о том, как запрет на продажу вейпов скажется на бизнесе, читайте в материале «Законодатели запарились».