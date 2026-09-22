В Удмуртии с 1 марта 2027 года запретят продажу вейпов

Госсовет Удмуртии принял законопроект о запрете розничной продажи электронных сигарет и жидкостей к ним в двух чтениях. Такое решение парламентарии рассмотрели на очередной сессии 22 сентября. За него проголосовали 49 депутатов, воздержался — 1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Запрет начнет действовать с 1 марта 2027 года в течение пяти лет. Это решение мотивировано в первую очередь заботой о здоровье представителей молодежи. Законопроект внес депутат от «Единой России» Дмитрий Лукин.

«Эту моду, это зло надо искоренять на начальном развитии. Мы немного не успеваем, но, надеюсь, что будет эффект от принятия этого закона, и наша молодежь уйдет от этих пагубных привычек. И мы сохраним не одну жизнь»,— сказал господин Лукин, презентуя законопроект.

Напомним, республиканский парламент на протяжении нескольких лет заявлял о намерении запретить продажу вейпов, но сталкивался с ограничениями законодательства на федеральном уровне. Летом Госдума наделила субъекты РФ таким правом.

Участники рынка рассказывали «Ъ-Удмуртия», что многие вейп-шопы начнут торговать продукцией из-под прилавка, а потребители вернутся к практике «самозамесов». Эксперт считает, что вейп-индустрия закрепилась в экономике и введение запрета на нее особо не повлияет.

Подробнее о том, как запрет на продажу вейпов скажется на бизнесе, читайте в материале «Законодатели запарились».