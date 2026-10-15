5G в России: где уже работает, какие смартфоны подключаются и когда появится на новых частотах
11 сентября 2026 года в России запустили коммерческие сети 5G операторы «большой четверки». Речь идет о работе нового стандарта на действующих частотах LTE в отдельных зонах, а не о сплошном городском покрытии. Например, МТС запустила коммерческий 5G в диапазоне LTE 2100 МГц, тогда как ее локации в районе 4,9 ГГц остались пилотными.
Проверять нужно не только поддержку 5G в характеристиках телефона, но и диапазон конкретной сети, ее покрытие и настройки устройства. На карте МТС, например, разделены зоны 5G NR 2100/2600 и «Супер 5G» около 4,9 ГГц — требования к смартфону у них различаются.
Главное
Запуск 5G в городе не означает сплошного покрытия. Уточните у оператора доступность по нужному адресу.
5G на прежних частотах LTE и 5G в новом диапазоне — разные варианты развертывания сети. Само название стандарта не сообщает, какой из них доступен.
Для подключения должны совпасть возможности телефона, диапазон и покрытие сети. Режим 5G также нужно включить в настройках.
На прием влияют рельеф и застройка. Более высокая частота уменьшает эффективный радиус базовой станции и осложняет прием внутри помещений.
Опция ускорения интернета может работать и в 4G. Ее название не заменяет проверку покрытия и совместимости телефона.
Где работает 5G
В официальном сообщении о запуске от 11 сентября 2026 года, опубликованном на сайте Минтранса, названы 16 городов и около 10 млн человек, получивших доступ к сети на первом этапе.
В том же сообщении говорится о проработке запуска еще в 50 городах до конца 2026 года. Это план расширения сети.
Города и операторы с 5G
В первоначальном сообщении от 11 сентября все четыре оператора указаны для Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Для остальных городов перечислены отдельные участники запуска.
В этом списке для Новосибирска и Казани названы «МегаФон» и МТС, для Самары — «Билайн» и «МегаФон». Для Великого Новгорода, Краснодара, Нижнего Новгорода и Твери указан «МегаФон»; для Волгограда, Красноярска, Перми и Челябинска — Т2; для Уфы — МТС, для Ярославля — «Билайн». Это перечень из сообщения о старте, а не обещание неизменного состава операторов.
Внутри городов речь идет об отдельных зонах. Например, МТС начинала развертывание в центральных районах и местах высокой концентрации абонентов. Присутствие города в списке не означает, что 5G доступен у дома или на всем маршруте поездки.
5G в Москве
На карте МТС в Москве разделены два слоя. «5G» предназначен для устройств с поддержкой 5G NR в диапазонах 2100/2600 МГц. «Супер 5G» — тестовые зоны для устройств с поддержкой n79 около 4,9 ГГц; для них оператор указывает скорость до 1,5 Гбит/с.
В сентябрьском разъяснении МТС перечислила 23 локации 4,9 ГГц в Москве и 20 — в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Еще по одной площадке компания назвала в Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе. Перед поездкой к конкретной точке стоит свериться с картой оператора.
Карта тоже не гарантирует одинаковый прием в каждой точке: МТС поясняет, что она основана на расчетах, а фактическое покрытие зависит от рельефа, застройки и устройства.
На каких частотах работает 5G
Первый вариант российского 5G использует частоты, уже выделенные операторам для LTE. Второй — новый диапазон 4,63–4,99 ГГц, относящийся к полосе n79. Эти слои нужно различать при проверке совместимости телефона.
Во многих странах для 5G используют диапазон 3,4–3,8 ГГц. В России он занят; МТС объясняет этим выбор других частот для развертывания сети.
5G на частотах LTE
Технологическая нейтральность разрешает применять 5G в уже имеющихся у операторов диапазонах, которые ранее выделили под LTE.
Минцифры оценивало возможный прирост пропускной способности таких сетей в 20–25% в ближайшие годы.
11 сентября МТС заявила о запуске 5G в диапазоне 2100 МГц в 16 городах и областных центрах. Развертывание начиналось с центральных районов и мест высокой нагрузки.
В отдельном сообщении о Казани МТС указала диапазон 2600 МГц и десять площадок в местах высокой деловой активности и посещаемости.
Оценки операторов тоже относятся к разным условиям. В материале «Ъ» «МегаФон» оценивал прирост скорости для обычного пользователя максимум в 18–20% и отдельно говорил о более стабильной связи в местах высокой нагрузки.
5G в диапазоне 4,63–4,99 ГГц
В зонах МТС около 4,9 ГГц заявлена пиковая скорость до 1,5 Гбит/с. Слово «пиковая» существенно: это указанное компанией предельное значение, а не средняя скорость всех абонентов.
11 сентября МТС открыла доступ к таким зонам в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе. Компания сообщила о 46 площадках, ранее использовавшихся для тестов.
Статус этих зон отличается от коммерческой сети на частотах LTE. В материале Минцифры поясняло, что разрешение на пилотные зоны МТС в диапазоне 4,9 ГГц предусматривает бесплатный доступ и действует до 1 августа 2027 года. На карте оператора слой «Супер 5G» также прямо обозначен как тестовый.
Новые частоты не обязательно означают полностью отдельную инфраструктуру. В демонстрации МТС и «ИРТЕЯ» применялась архитектура NSA: радиооборудование 5G подключили к существующей опорной сети LTE и ее ядру.
Какие смартфоны работают с российским 5G
Начните с трех проверок: есть ли нужная зона у оператора, поддерживает ли телефон ее диапазон 5G и включен ли соответствующий режим. Надписи «5G» в общих характеристиках телефона недостаточно для выбора между разными диапазонами.
5G на Android-смартфонах
МТС предлагает такой путь на Android: «Настройки», затем «Подключения» или «Мобильная сеть», после этого «Предпочтительный тип сети» или «Режим сети». Выберите вариант с 5G. Названия пунктов зависят от интерфейса устройства.
Для обычного слоя МТС на московской карте указаны 5G NR 2100/2600, для «Супер 5G» — n79 4900. Сверьте этот параметр с характеристиками своей версии смартфона и инструкцией оператора.
5G на iPhone
В инструкции МТС недоступность 5G на iPhone в России объясняется ограничениями со стороны производителя. Это позиция оператора: одного наличия покрытия для подключения недостаточно.
Надпись «MTS 5G» на экране iPhone не подтверждает такое подключение. МТС поясняет: за этим названием интернет может продолжать работать через 4G.
Как подключиться к 5G
Для настройки МТС рекомендует проверить модель по списку совместимых устройств на своем сайте, найти нужную зону на карте покрытия и включить 5G в настройках телефона. Название сети само по себе не подтверждает подключение: для iPhone МТС прямо предупреждает о возможной передаче данных через 4G под названием «MTS 5G».
Для зон n79 МТС описывает отдельный признак регистрации: абонент с поддерживаемым устройством получает приветственное SMS. Это сообщение оператора о регистрации в его сети, а не измерение скорости.
МТС указывает, что для пользования 5G менять действующую SIM-карту не нужно.
МТС не требует отдельной доплаты за доступ к 5G. В «Супер 5G» трафик не списывается, а в обычном слое учитывается по действующему тарифу и опциям. Условия конкретной зоны следует проверять отдельно.
Не путайте подключение к новой сети с опцией ускорения интернета. «Мега5G» у «МегаФона» работает при подключении к 4G или 5G, в том числе на смартфонах без поддержки пятого поколения. Само включение такой опции не подтверждает, что телефон перешел на 5G.
Когда 5G появится на новых частотах
Условия запуска, опубликованные 31 августа 2026 года, предусматривают предоставление каждому оператору «большой четверки» по 90 МГц в полосе 4630–4990 МГц без аукциона. Для освоения нового диапазона установлен отдельный график.
График развертывания 5G
До конца 2028 года 5G в диапазоне 4,63–4,99 ГГц должен появиться в наиболее популярных локациях городов-миллионников. Далее предусмотрено поэтапное расширение покрытия в течение трех лет. Этот график описывает условия развертывания, а не уже существующее покрытие.
С 2027 года также предусмотрен поэтапный переход на российские базовые станции. Завершить его планируется к концу 2031 года.
Оборудование и покрытие
Для запуска 5G на прежних LTE-частотах разрешено использовать работающие зарубежные станции, установленные до 1 сентября 2026 года. Здесь дата относится к установке станции, а не к окончанию ее эксплуатации.
Еще один фактор — распространение сигнала. Чем выше частота, тем меньше эффективный радиус базовой станции и тем сильнее влияние застройки; сигнал труднее принимать внутри помещений.