5G в России: где уже работает, какие смартфоны подключаются и когда появится на новых частотах

В этом списке для Новосибирска и Казани названы «МегаФон» и МТС, для Самары — «Билайн» и «МегаФон». Для Великого Новгорода, Краснодара, Нижнего Новгорода и Твери указан «МегаФон»; для Волгограда, Красноярска, Перми и Челябинска — Т2; для Уфы — МТС, для Ярославля — «Билайн». Это перечень из сообщения о старте, а не обещание неизменного состава операторов.