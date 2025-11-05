Воронежский детский театральный фестиваль «Маршак» собрал 4 тыс. зрителей

С 25 октября по 4 ноября в Воронеже прошел XI детский театральный фестиваль «Маршак». За десять дней его посетили порядка 4 тыс. человек, что почти на треть меньше, чем в начале года: в марте, по данным дирекции, аудитория фестиваля превысила 6 тыс. посетителей.

В этом году в программе приняли участие восемь театров из разных регионов страны — Набережночелнинский государственный театр кукол, петербургские Театр имени Кукол, «Театр юных зрителей имени А. А. Брянцева» и Театральный проект 27, Самарский театр юного зрителя «СамАрт». Свои выступления приготовили три воронежских коллектива: театр юного зрителя имени С. Я. Маршака, театр кукол имени В. А. Вольховского и театральная компания «Новый театр».

Зрителям представили восемь спектаклей для разных возрастных категорий — от 3+ до 14+. Всего в рамках фестиваля состоялось 16 показов, что также заметно меньше весеннего показателя, когда прошли 36 показов десяти постановок.

Помимо театральной программы, «Маршак» включал обширную образовательную часть. В рамках двухдневной книжной ярмарки свои издания представили девять российских издательств, которые провели четыре мастер-класса для детей и родителей. Также состоялись восемь событий образовательной программы — беседы, творческие встречи и мастер-классы с актерами, режиссерами и писателями.

Были отмечены и нововведения. Например, встреча книжного клуба «Кот и лодыри», созданного в январе 2025 года и уже получившего международный статус. Другим свежим проектом фестиваля стала эстафета чтения произведений Самуила Маршака, приуроченная ко дню рождения писателя. Она прошла 3 ноября на большой сцене Воронежского ТЮЗа и собрала 37 участников — детей и родителей.

Анна Швечикова