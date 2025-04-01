Воронежский детский театральный фестиваль «Маршак» посетили более 6 тыс. человек

Десятый детский театральный фестиваль «Маршак», проходивший в Воронеже с 22 по 30 марта, посетили более 6 тыс. человек. Об этом сообщили в дирекции фестиваля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото из спектакля «Каштанка», показанного в рамках фестиваля

Фото: Арик Киланянц, Коммерсантъ Фото из спектакля «Каштанка», показанного в рамках фестиваля

Фото: Арик Киланянц, Коммерсантъ

В рамках «Маршака» были 36 раз показаны десять спектаклей для детей разного возраста. В фестивале приняли участие Театр Моссовета, Московский академический театр имени Владимира Маяковского, Рязанский театр кукол, Брянский ТЮЗ, московский театр СНАРК, белорусский театр «Бусы», Тверской ТЮЗ, Воронежский ТЮЗ имени С. Я. Маршака и Воронежский театр кукол имени В.А. Вольховского.

Образовательная программа включала книжную ярмарку, в которой приняли участие 16 российских издательств, пять мастер-классов от режиссеров и актеров, лекцию для театрального сообщества о бэби-театре, две творческие встречи и офлайн-встречу книжного клуба «Кот и лодыри».

Впервые фестиваль проходил не только в Воронеже, но и в области — в кинотеатрах трех районов были показаны фильмы режиссера, народного артиста России Александра Галибина: «Сестренка» и «Приключения маленького Бахи». Сеансы посетили 1,5 тыс. человек.

Вместе с воронежским отделением Российского детского фонда дирекция фестиваля организовала благотворительный проект — инклюзивный конкурс рисунков «Мастер-фломастер», в котором приняли участие более 50 талантливых детей из девяти образовательных учреждений Воронежской области. 18 работ победителей и финалистов 29 и 30 марта были выставлены в холле второго этажа Воронежского академического театра драмы имени А. В. Кольцова. Средства от продажи картин были направлены в фонд.

О возвращении «Маршака» спустя полтора года — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь