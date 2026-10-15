Реактивные цели и БПЛА сбили в Воронежской области: есть повреждения на земле

Вечером 14 октября и в ночь на 15 октября над тремя городскими округами и восемью районами Воронежской области были уничтожены 33 БПЛА, а также несколько реактивных воздушных целей. В результате падения обломков сбитых беспилотников в Воронеже повреждены хозяйственные постройки нескольких частных домов и один автомобиль. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших нет.