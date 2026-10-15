Реактивные цели и БПЛА сбили в Воронежской области: есть повреждения на земле
Вечером 14 октября и в ночь на 15 октября над тремя городскими округами и восемью районами Воронежской области были уничтожены 33 БПЛА, а также несколько реактивных воздушных целей. В результате падения обломков сбитых беспилотников в Воронеже повреждены хозяйственные постройки нескольких частных домов и один автомобиль. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших нет.
По данным регионального ГУ МЧС, опасность атаки беспилотных воздушных судов была объявлена на территории Воронежской области накануне в 15:32. Сирены воздушной тревоги в связи с непосредственной угрозой удара БПЛА в 18:36 прозвучали в Острогожском и Лискинском районах, а в 19:05 — в Воронеже и пригородных районах (Воронежская агломерация).
В 21:51 в Воронежской области объявили ракетную опасность. Следом — в 22:09 — об угрозе удара БПЛА предупредили Калачеевский район. Отбой ракетной опасности поступил в 22:59.
Также в ночное время сирены сработали в Россошанском и Бобровском районах, Нововоронеже и Бутурлиновском районе. В 6:10 поступил сигнал о завершении активной фазы работы ПВО. Однако после 6:33 сигналы воздушной тревоги вновь прозвучали в Павловском, Бобровском, Бутурлиновском и Аннинском районах. Опасность атаки БПЛА на территории Воронежской области пока не отменена.
По данным Минобороны РФ, минувшей ночью дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 166 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Черноземье дроны ликвидировали в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях.
Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что за прошедшие сутки территория Белгородской области была атакована 59 раз. В результате в Грайворонском и Шебекинском округах пострадали два человека.