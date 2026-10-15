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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Черноземье

Реактивные цели и БПЛА сбили в Воронежской области: есть повреждения на земле

Вечером 14 октября и в ночь на 15 октября над тремя городскими округами и восемью районами Воронежской области были уничтожены 33 БПЛА, а также несколько реактивных воздушных целей. В результате падения обломков сбитых беспилотников в Воронеже повреждены хозяйственные постройки нескольких частных домов и один автомобиль. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших нет.

Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным регионального ГУ МЧС, опасность атаки беспилотных воздушных судов была объявлена на территории Воронежской области накануне в 15:32. Сирены воздушной тревоги в связи с непосредственной угрозой удара БПЛА в 18:36 прозвучали в Острогожском и Лискинском районах, а в 19:05 — в Воронеже и пригородных районах (Воронежская агломерация).
В 21:51 в Воронежской области объявили ракетную опасность. Следом — в 22:09 — об угрозе удара БПЛА предупредили Калачеевский район. Отбой ракетной опасности поступил в 22:59.
Также в ночное время сирены сработали в Россошанском и Бобровском районах, Нововоронеже и Бутурлиновском районе. В 6:10 поступил сигнал о завершении активной фазы работы ПВО. Однако после 6:33 сигналы воздушной тревоги вновь прозвучали в Павловском, Бобровском, Бутурлиновском и Аннинском районах. Опасность атаки БПЛА на территории Воронежской области пока не отменена.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 166 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Черноземье дроны ликвидировали в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что за прошедшие сутки территория Белгородской области была атакована 59 раз. В результате в Грайворонском и Шебекинском округах пострадали два человека.
Мария Свиридова