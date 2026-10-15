«Большевика» оставили в СИЗО
Защита активиста Морозова обжалует решение Верховного суда Удмуртии в кассации
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Верховный суд Удмуртии оставил в силе решение Первомайского райсуда Ижевска об аресте местного активиста Дмитрия Морозова. Ему инкриминируется хранение 1,4 г запрещенного вещества. Адвокат указывает на отсутствие прямых доказательств вины подсудимого и на отказ в проведении судебной медицинской экспертизы по факту травм на его теле. Решение высшей инстанции региона будет обжаловано в кассации.
Верховный суд Удмуртии сохранил меру пресечения в виде заключения под стражу местному активисту Дмитрию Морозову, обвиняемому в хранении наркотиков в крупном размере (ст. 228 УК). Заседание состоялось утром 15 октября. Апелляционную жалобу в высшую судебную инстанцию региона подал адвокат обвиняемого Денис Варламов.
«Мы аргументировали свою позицию тем, что причастность Дмитрия Морозова к преступлению никак не подтверждается, кроме как косвенными доказательствами. А это, в частности, — показания свидетеля ФСБ, который участвовал при обследовании помещений, соответствующий протокол и химическая экспертиза»,— рассказал он «Ъ-Удмуртия».
10 дней назад Первомайский райсуд Ижевска отправил активиста в СИЗО на два месяца по обвинению в хранении около 1,4 г запрещенного вещества. (см. «Ъ-Удмуртия» от 5 октября). На том заседании следствие обосновало меру возможностью подсудимого скрыться и уехать за пределы РФ, а также допустило его связь с украинским вооруженным формированием. Сторона защиты отвергала обвинения и просила избрать Дмитрию Морозову домашний арест.
Дмитрий Морозов был задержан 2 октября. Темный сверток с наркотиком сотрудники ФСБ обнаружили на следующий день во время обыска дома у родителей активиста.
Господин Варламов в разговоре с «Ъ-Удмуртия» вновь указал на различные проблемы со здоровьем у своего доверителя: множественные травмы на лице, руках и шее, сильный кашель и тошноту. «В проведении судебной медицинской экспертизы по этому факту нам было отказано»,— сказал защитник. Дмитрий Морозов обращался к врачам в СИЗО.
Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к генпрокурору Александру Гуцану, в частности, с просьбой установить обстоятельства получения травм и дать правовую оценку действиям силовиков. Кроме того, депутат попросила проверить информацию о том, что адвоката допустили к Дмитрию Морозову спустя значительный промежуток времени после задержания.
Решение Верховного суда Удмуртии будет обжаловано в кассационной инстанции, заявил адвокат. Он добавил, что с 19 октября начинаются следственные действия. По его словам, материалы уголовного дела поступили из районного отдела полиции в следственную часть МВД по Удмуртии.
С конца 2010-х Дмитрий Морозов в составе различных общественных объединений выступал против пенсионной реформы, «обнуления» президентских сроков и др. В сентябре 2026 года пытался выступить организатором митинга против фальсификаций на выборах в Ижевске. Администрация города в демонстрации отказала, сославшись на аварийное состояние Монумента дружбы народов «Навеки с Россией». 1 октября Октябрьский райсуд Ижевска обязал мэрию повторно рассмотреть уведомление о проведении демонстрации, поскольку муниципалитет не предложил альтернативные площадки для мероприятия (см. «Ъ-Удмуртия» от 1 октября). История своего продолжения не получила.
В изоляторе Дмитрий Морозов получил прозвище «Большевик», рассказала девушка обвиняемого Дарья Багина. В один из дней активист получил анонимно 13 кг соли. От такого «подарка» он отказался. В СИЗО Дмитрий Морозов будет находиться до 3 декабря.