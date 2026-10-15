«Большевика» оставили в СИЗО

Господин Варламов в разговоре с «Ъ-Удмуртия» вновь указал на различные проблемы со здоровьем у своего доверителя: множественные травмы на лице, руках и шее, сильный кашель и тошноту. «В проведении судебной медицинской экспертизы по этому факту нам было отказано»,— сказал защитник. Дмитрий Морозов обращался к врачам в СИЗО.