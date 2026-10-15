Анзор Пчегатлук стал министром строительства Тамбовской области

Господин Пчегатлук работает в строительной сфере с 2012 года, в том числе на руководящих должностях. С марта 2025-го он возглавлял областное учреждение «Единая служба заказчика». Структура была создана по поручению Евгения Первышова для обеспечения строительства, капремонта и реставрации всех объектов, которые реализуют за счет бюджетных средств.