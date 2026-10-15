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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Черноземье

Анзор Пчегатлук стал министром строительства Тамбовской области

Глава Тамбовской области Евгений Первышов назначил Анзора Пчегатлука министром строительства региона, сообщили в пресс-службе облправительства 15 октября. Господин Пчегатлук исполнял обязанности главы министерства градостроительства и архитектуры с апреля 2026-го. В августе наименование ведомства и должности поменялись.

Telegram-канал губернатора Тамбовской области Евгения Первышова

Господин Пчегатлук работает в строительной сфере с 2012 года, в том числе на руководящих должностях. С марта 2025-го он возглавлял областное учреждение «Единая служба заказчика». Структура была создана по поручению Евгения Первышова для обеспечения строительства, капремонта и реставрации всех объектов, которые реализуют за счет бюджетных средств.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», Анзор Пчегатлук занял вакантную должность и.о. министра после отставки Алексея Кузьменко по состоянию здоровья. Господина Кузьменко назначили на пост в сентябре 2025 года. До этого ведомством руководил Александр Филатов, который стал главным архитектором области.
Денис Данилов