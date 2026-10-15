Анзор Пчегатлук стал министром строительства Тамбовской области
Глава Тамбовской области Евгений Первышов назначил Анзора Пчегатлука министром строительства региона, сообщили в пресс-службе облправительства 15 октября. Господин Пчегатлук исполнял обязанности главы министерства градостроительства и архитектуры с апреля 2026-го. В августе наименование ведомства и должности поменялись.
Господин Пчегатлук работает в строительной сфере с 2012 года, в том числе на руководящих должностях. С марта 2025-го он возглавлял областное учреждение «Единая служба заказчика». Структура была создана по поручению Евгения Первышова для обеспечения строительства, капремонта и реставрации всех объектов, которые реализуют за счет бюджетных средств.