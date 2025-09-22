Министром градостроительства и архитектуры Тамбовской области стал Алексей Кузьменко

Избранный губернатор Тамбовской области Евгений Первышов на планерке в облправительстве в понедельник, 22 сентября, сообщил о смене министра градостроительства и архитектуры региона. Александр Филатов покидает пост, он будет назначен главным архитектором области. И.о. министра назначен Алексей Кузьменко, который ранее работал на похожих должностях в Ростовской области.

Алексей Кузьменко уроженец Ростова-на-Дону. Окончил Московский государственный строительный университет в 2000 году по специальности «экономика и управление на предприятии (в строительстве)». С 2005-го года работал в различных структурных подразделениях министерства строительства, архитектуры и территориального развития области Ростовской области. Занимал должности, по данным на 2018 год, вплоть до заместителя министра строительства области. Был заместителем главы Таганрога по вопросам архитектуры и градостроительства. Работал в Министерстве сельского хозяйства РФ, где был начальником отдела госрегулирования агропродовольственного рынка и промышленности департамента пищевой и перерабатывающей промышленности. До последнего назначения, как сообщили в тамбовском облправительстве, «работал на федеральном строительном предприятии», «имеет значительный опыт работы в организациях строительной отрасли, в том числе на руководящих должностях, стаж в федеральных, региональных органах власти, органах местного самоуправления».

«У нас действительно министерство градостроительства и архитектуры — одно из сложнейших направлений. Министерство нужно усиливать. Много объектов в регионе ранее начинали реализовывать по концессии. И большинство из них не реализовано, тянутся уже несколько лет. Хотя все объекты выходили в национальный проект,— сказал на планерке Евгений Первышов.— Филатова мы переместим на главного архитектора. Необходимо разбавить структуру министерства. У Алексея Михайловича свежий взгляд, свежий подход, от него ожидаю четкого выполнения задач, которые перед областью стоят».

Сергей Калашников