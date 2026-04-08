Пост и. о. главы минградостроительства Тамбовской области занял Анзор Пчегатлук

Исполняющим обязанности руководителя министерства градостроительства и архитектуры Тамбовской области стал Анзор Пчегатлук. С 27 марта 2025-го он возглавлял подконтрольное ведомству учреждение «Единая служба заказчика», отвечающее за возведение, капитальный ремонт и реставрацию объектов в регионе. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов.

И. о. министра градостроительства и архитектуры Тамбовской области Анзор Пчегатлук

Фото: Telegram-канал губернатора Тамбовской области Евгения Первышова

Господин Пчегатлук работает в строительной сфере с 2012 года, в том числе на руководящих должностях. Он занял вакантную должность и. о. министра после отставки Алексея Кузьменко по состоянию здоровья, которого назначили на этот пост в сентябре 2025 года. До этого ведомством руководил Александр Филатов, который стал главным архитектором области.

Подробнее о кадровой политике Евгения Первышова — в публикации «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова