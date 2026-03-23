Алексей Кузьменко покинул пост главы минградостроительства Тамбовской области

Исполняющий обязанности министра градостроительства и архитектуры Тамбовской области Алексей Кузьменко оставил должность по состоянию здоровья. Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов на еженедельной планерке в облправительстве в понедельник, 23 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Кузьменко

Фото: Правительство Тамбовской области

Господин Кузьменко был назначен на пост в сентябре 2025 года. Ранее эту должность занимал Александр Филатов, который стал главным архитектором области.

Алексей Кузьменко — уроженец Ростова-на-Дону. Окончил Московский государственный строительный университет в 2000 году по специальности «экономика и управление на предприятии (в строительстве)». С 2005-го года работал в различных структурных подразделениях министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области. Занимал должности, по данным на 2018 год, вплоть до заместителя министра строительства области. Был заместителем главы Таганрога по вопросам архитектуры и градостроительства. Работал в Министерстве сельского хозяйства РФ, где был начальником отдела госрегулирования агропродовольственного рынка и промышленности департамента пищевой и перерабатывающей промышленности.

Мария Свиридова