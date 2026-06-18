Началось производство по банкротству ставропольского завода «Монокристалл»

Арбитражный суд Ставропольского края возбудил производство по делу о банкротстве АО «Монокристалл» — ставропольского производителя и мирового лидера в производстве синтетических сапфиров для светодиодов и потребительской электроники, сообщается в определении на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Задолженность компании перед кредиторами достигла 14 995 578 000 руб., что стало основанием для обращения акционерного общества в суд с заявлением о собственном несостоятельности. Основным кредитором в деле указано ставропольское АО «Агрохолдинг Энергомера».Первое предварительное заседание назначено на 14 июля 2026 года. Суд определил принять заявление к производству и возбудить дело о несостоятельности. Методом случайной выборки суд назначил арбитражного управляющего из числа представителей ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих».

Банкротство ставропольского завода напрямую связано с критическим повреждением его важного актива — Белгородского завода по выращиванию сапфиров группы «Монокристалл», который получил серьезные разрушения в результате обстрелов со стороны ВСУ в 2023 году. На полное восстановление производственных мощностей требовалось около двух лет. К концу 2024 года восстановлено лишь 30% возможностей завода, а в 2025 году производственные мощности по выращиванию сапфиров снизились до 25% от установленных. Компания оценила потери выручки в 2024 году от остановки производства сапфиров в объеме более 3 млрд рублей.

Аудиторское заключение подтверждает катастрофическое ухудшение финансового положения: на конец 2025 года краткосрочные обязательства «Монокристалла» превышали оборотные активы на 3,707 млрд руб. Активы компании сократились с 15,7 млрд до 13,3 млрд руб. за год. Краткосрочные заемные средства выросли до 5,15 млрд руб., кредиторская задолженность составила 639,4 млн руб., долгосрочные обязательства — более 9,4 млрд руб. Выручка от продажи продукции и услуг за 2025 год упала свыше чем на 500 млн руб. — с 1,8 млрд до 1,2 млрд руб. Штат предприятия сократился на 250 человек до 512 сотрудников. По итогам 2025 года АО «Монокристалл» получил убыток в 2 млрд руб., годом ранее — 1,9 млрд руб.

Руководство компании также связывает крах с перебоями в поставках сырья, закрытием европейского рынка и падением спроса на электронику в Азии. В 2022 году «Монокристалл» занял треть мирового рынка синтетических сапфиров благодаря росту продаж умных часов и прочих устройств в Китай, а также развитию рынка светодиодов, тогда выручка выросла на 17% до 6,4 млрд руб.

АО «Монокристалл» зарегистрировано в Ставрополе в 2008 году и является дочерней компанией многоотраслевого промышленного концерна «Энергомера». Головной офис холдинга расположен в Ставрополе. Бенефициаром группы является президент концерна Владимир Поляков, контролирующий 86,1% «Энергомеры» и 81,8% завода. Гендиректор «Монокристалла» — Андрей Хусточкин. Концерн «Энергомера» объединяет приборостроительные активы, производство синтетических сапфиров и сельскохозяйственные предприятия.

Ранее Арбитражный суд Ставрополья возбудил уголовное дело по факту мошенничества в отношении четырёх представителей руководящего состава группы компаний «Монокристалл». Все фигуранты дела заключены под стражу.

Станислав Маслаков