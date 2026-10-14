В Тамбовской области подняли лимит на продажу бензина АИ-92 на АЗС «Роснефть»

С 14 августа на несетевых автозаправочных станциях Тамбовской области полностью отменена система «чет-нечет», позволявшая заправляться только в определенные дни в зависимости от первой цифры номера автомобиля, а также разрешен отпуск топлива в канистры и переносную тару. При этом на сетевых заправках «Роснефть» (44 точки) и «Лукойл» (8 точек) ограничения продолжают действовать. На АЗС «Лукойл» и при покупке бензина АИ-95 на станциях «Роснефть» лимит составляет 30 л на транспортное средство. Схема «чет-нечет» сохраняется для всех водителей, заправляющихся на этих сетях.