В Тамбовской области подняли лимит на продажу бензина АИ-92 на АЗС «Роснефть»
В Тамбовской области топливо продают 184 АЗС
Ограничения на розничную продажу топлива на автозаправочных станциях (АЗС) сети «Роснефть» скорректировали в Тамбовской области. С 13 октября максимальный объем реализации бензина марки АИ-92 увеличен до 50 л на одно транспортное средство.
При этом лимиты на другие виды топлива сохранены на прежнем уровне. В частности, продажа бензина марки АИ-95 по-прежнему ограничена объемом 30 л на одну машину.
По информации министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области, по состоянию на вечер 14 октября отпуск топлива ведут 184 АЗС. Бензин марки АИ-92 доступен на 153 станциях, АИ-95 — на 140, а дизельное топливо реализуется на 181 АЗС. Полный ассортимент всех трех видов горючего представлен на 137 автозаправках, в то время как 30 станций временно приостановили работу с потребителями.
С 14 августа на несетевых автозаправочных станциях Тамбовской области полностью отменена система «чет-нечет», позволявшая заправляться только в определенные дни в зависимости от первой цифры номера автомобиля, а также разрешен отпуск топлива в канистры и переносную тару. При этом на сетевых заправках «Роснефть» (44 точки) и «Лукойл» (8 точек) ограничения продолжают действовать. На АЗС «Лукойл» и при покупке бензина АИ-95 на станциях «Роснефть» лимит составляет 30 л на транспортное средство. Схема «чет-нечет» сохраняется для всех водителей, заправляющихся на этих сетях.