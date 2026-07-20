Экс-главу Липецкой ипотечной корпорации хотят обанкротить

В Арбитражный суд Липецкой области поступило заявление местного ООО «Управляющая компания "Елецкий микрорайон"» о признании банкротом бывшего депутата горсовета Липецка и экс-главы Липецкой ипотечной корпорации Валерия Клевцова. Сумма требований и их суть не раскрываются. Иск пока не принят к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Клевцов

Фото: Виктория Шевченко Валерий Клевцов

Фото: Виктория Шевченко

УК уже обращалась в липецкий арбитраж с аналогичным иском к господину Клевцову в июне 2024 года. Объем требований и суть их происхождения тогда так же не раскрывались. В январе 2025 года суд решил не рассматривать заявление, поскольку истец неоднократно не являлся на заседания.

По данным Rusprofile, ООО УК «Елецкий микрорайон» зарегистрировано в Липецке в 2013 году. Основной вид деятельности — управление эксплуатацией жилфонда. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владеют компанией Татьяна Катасонова (51% долей) и гендиректор Юрий Костин (49%). В 2025 году выручка общества составила 111 млн руб. при чистой прибыли в 14 млн руб.

В марте банкротный иск к Валерию Клевцову также подало ООО «Липецкстройальянс». Сумма требований и их суть не раскрывались. Ближайшее заседание по делу назначено на 29 июля.

Летом 2024-го Валерию Клевцову назначили шесть лет колонии общего режима со штрафом в 84 млн руб. Он признан виновным в коммерческом подкупе и двух эпизодах мошенничества (ч. 7 ст. 204 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и оправдан по обвинению в легализации преступного дохода (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Трое других фигурантов уголовного дела не получили реальных сроков лишения свободы.

Как установлено судом первой инстанции, в 2012–2016 годах Валерий Клевцов незаконно получил от липецкого застройщика ООО «Глобус-98» и генерального директора ООО СК «Велес» при посредничестве Любови Клевцовой, которая занимала пост директора риелторской компании ООО «Независимый регистратор "Авал"», а также бухгалтера этой компании Людмилы Лариной и финансового директора ООО «СК-Аструм» Алексея Федянина имущественные права на 57 объектов недвижимого имущества стоимостью 83,6 млн руб.

В июле 2025 года при рассмотрении апелляционной жалобы Клевцова наказание было смягчено на год — до пяти лет. К тому моменту его срок почти истек: до вступления приговора в законную силу он пробыл больше двух лет в СИЗО и два года под домашним арестом. Поэтому в колонию господин Клевцов этапирован не был, его освободили из изолятора почти сразу же после завершения рассмотрения дела в апелляции.

По словам собеседников «Ъ-Черноземья» из его окружения, в конце 2025-го экс-депутат устроился на работу в липецкое ООО «Стройтрейдмаркет» на должность заместителя директора по общим вопросам с официальным окладом в 50 тыс. руб., а также выставил на продажу свой дом. Господин Клевцов подавал в суд ходатайства о рассрочке выплаты штрафа в 84 млн руб., но они были оставлены без удовлетворения.

В 2019-м обанкротилась «Липецкая ипотечная корпорация» (ЛИК). С банкротным иском к компании в ноябре 2018 года обратилось ООО «Липецк-Гидромеханизация», которому ЛИК должна 3,6 млн руб. На прошлой неделе липецкий арбитраж продлил конкурсное производство компании на шесть месяцев.

Подробнее о деле Валерия Клевцова — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов