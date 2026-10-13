Суд обязал воронежский «Георесурс» расторгнуть аренду лесного участка в Таврово

Арбитражный суд Воронежской области полностью удовлетворил иск регионального министерства лесного хозяйства к местному ООО «Георесурс», занимающемуся разработкой гравийных и песчаных карьеров. Ведомство требовало расторгнуть договор аренды лесного участка на окраине микрорайона Таврово в Левобережном районе областного центра. Информация об этом появилась в арбитражной картотеке. Резолютивная и мотивировочная части решения суда пока не опубликованы.