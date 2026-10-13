Суд обязал воронежский «Георесурс» расторгнуть аренду лесного участка в Таврово
13.10.2026, 16:15
Арбитражный суд Воронежской области полностью удовлетворил иск регионального министерства лесного хозяйства к местному ООО «Георесурс», занимающемуся разработкой гравийных и песчаных карьеров. Ведомство требовало расторгнуть договор аренды лесного участка на окраине микрорайона Таврово в Левобережном районе областного центра. Информация об этом появилась в арбитражной картотеке. Резолютивная и мотивировочная части решения суда пока не опубликованы.
Изначально участок был предоставлен для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых. В ноябре 2024-го губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что у «Георесурса» отозвали согласование на работы в лесу возле микрорайона Таврово на окраине областного центра. А в июне 2025 года министерство подало заявление в арбитраж. Лесхоз также потребовал обязать компанию вернуть землю «в состояние, пригодное для ведения лесного хозяйства».
В начале текущего месяца «Ъ-Черноземье» также писал, что в Воронежской области создали новую особо охраняемую природную территорию (ООПТ) — памятник природы областного значения «Таврово». Территория занимает более 188 га. Появлению ООПТ как раз и предшествовал судебный спор министерства лесного хозяйства и «Георесурса».